Breidenbacher Konfirmanden treffen sich nach 50 Jahren

Goldene Konfirmation: Pfarrer Karlhans Nüßlein segnet in Breidenbach die Konfirmanden des Jahrgangs 1972 erneut ein. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Breidenbach

BREIDENBACH - Bereits im Juli haben die Breidenbach die Konfirmanden des Jahrgangs 1972 ihre goldene Konfirmation gefeiert. In der zweijährigen Konfirmandenzeit hatte Pfarrer Freitag damals ein völlig neues Konzept für den Unterricht eingeführt, das er selbst an der Universität entwickelt hatte.

1972 gehörten die Dörfer Breidenbach, Kleingladenbach und Wiesenbach zur Gemeinde. Besonders das Lied "O Happy Day", das Pfarrer Freitag bei der Konfirmation abspielen ließ, sei den Goldkonfirmanden in Erinnerung geblieben. Das nahm Pfarrer Karlhans Nüßlein, der in diesem Jahr die goldene Konfirmation begleitete, zum Anlass in seiner Predigt auf einige Dinge aus der damaligen Konfirmandenzeit einzugehen.

Am Gottesdienst nahmen teil: Regina Born-Sauerwald geb. Born, Gudrun Dietz geb. Krug, Erika Grebe geb. Wagner, Marion Hain geb. Linzer, Uwe Hainbach, Ingmar Kamm, Helga Kirsch geb. Schwarz, Elke Klatt geb. Arnold, Gerlinde Lotz geb. Meier, Karin Marschalleck-Becker geb. Becker, Hans-Peter Papstein, Birgit Schneider geb. Künkel, Werner Schneider, Angelika Schwald geb. Seibel, Martina Seemann geb. Fritsch, Heidemarie Thomä, Hansjürgen Tittel, Jürgen Wagner und Reiner Weber.