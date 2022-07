Breidenbacher Schüler werden Waldexperten

Wie man sich verhält, wenn man ein Rehkitz findet, erklärt Förster Kevin Dietrich. Foto: Hessen-Forst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Eine besondere Form des Unterrichts konnten knapp 100 Jungen und Mädchen aus der fünften und sechsten Jahrgangsstufe der Hinterlandschule in Breidenbach erleben. Mitarbeiter des Forstamt Biedenkopf hatten gemeinsam mit den Lehrkräften der Schule einen spannenden Parcours für die Schüler im Breidenbacher Wald in der Nähe des Schützenhauses aufgebaut.

Die Schüler mussten Waldbaumarten erkennen, lernten die natürlichen Funktionen des Waldes kennen, aber auch wie man sich richtig im Wald verhält. Wie alt kann eine Eiche werden? Welche Waldvögel gibt es? Warum ist der Wald für unseren Wasserhaushalt so wichtig? Auf diese und weitere Fragen galt es, die richtigen Antworten zu finden. Bei insgesamt elf von Förstern und Lehrkräften betreuten Stationen konnten die Schüler in selbst gewählten Gruppen zeigen, was sie in den letzten Wochen zum Thema Wald in der Schule gelernt haben.

Dabei wurden die Stationen so kombiniert, dass nicht nur in spielerischer Form Wissen um den Wald gefestigt wurde, sondern auch "Action" nicht zu kurz kam. So ging es beim "Zapfenwerfen" um Geschicklichkeit, beim "Nageln" um Präzision und Kraft sowie beim "Holzsägen" um Ausdauer.

Emotionale Bindung

an den Wald stärken

"Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie schnell man viele Kinder für den Wald begeistern kann", erläuterte Harald Hofmann, stellvertretender Forstamtsleiter in Biedenkopf. "Unser Ziel ist es, die emotionale Bindung zum Wald zu verstärken und Verständnis für die Abläufe im Ökosystem Wald zu schaffen." Die Schüler hatten sichtlich Spaß dabei. Zum Abschluss hatte die Gruppe "die Waschbären" die meisten Punkte sammeln können, aber Gewinner waren an diesem Tag alle Kinder, die dabei waren.