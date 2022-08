Breidenbacher Verwaltung wegen Grundsteuer belastet

Wer ein Grundstück oder eine Wohnung besitzt, muss dafür bezahlen. Die Berechnungsgrundlage wird geändert - doch bei der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Finanzbehörden hakt es. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

BREIDENBACH - Wer Grund und Boden besitzt, hat Post vom Finanzamt bekommen: Die Grundsteuer wird neu berechnet. Zwei Finanzexpertinnen der Breidenbacher Gemeindeverwaltung erklären, warum sie das Vorgehen des Landes nicht gut finden, ob Bürger mit höheren Steuern rechnen müssen und wie die Reform die Finanzabteilung des Rathauses beschäftigt.

Bekommt die Gemeindeverwaltung viele Anfragen?

Ja, sagen Lena Schubert und Jasmin Schmitt. "Jede Abteilung ist eingespannt." Offenbar ist das örtliche Rathaus für die Bürger der beliebtere Ansprechpartner als das eigentlich zuständige Finanzamt. Viele seien unsicher. Oft nachgefragt werde zum Beispiel die Steuer-ID. Die steht zum Beispiel auf Steuerbescheiden, den aber viele Steuerzahler offenbar nicht zur Hand haben. "Dazu gehen dann die Anfragen auf dem Einwohnermeldeamt ein", erklärt Lena Schubert. Abgefragt werde diese Nummer erst, wenn man schon mitten in der Bearbeitung des Bogens sei. Dass sie benötigt wird, stehe aber nicht auf der Checkliste. Und wenn zum Beispiel eine Erbengemeinschaft Eigentümerin eines Grundstücks ist, müssen die IDs aller Erben angegeben werden. Anfragen gehen zum Beispiel auch ein zu Grundrissen von Gebäuden.

Was ist der Hintergrund der Reform?

Bislang spielten nur die Größe des Grundstücks und die Gebäudefläche eine Rolle, nicht aber die Lage des Grundstücks. Wer zum Stichtag 1. Januar 2022 Eigentümer eines Grundstücks (bebaut oder unbebaut), einer Eigentumswohnung oder eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs war, ist deshalb aufgefordert eine Grundsteuererklärung abzugeben. Die Erklärung muss zwischen dem 1. Juli und 31. Oktober erfolgen und über die Steuer-Onlineplattform Elster hochgeladen werden.

Die Lage spielt künftig eine Rolle

Warum muss die Steuer neu berechnet werden?

Künftig wird die Lage eines Grundstücks mit berücksichtigt. Das war bislang nicht der Fall und aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts ungerecht. Es mahnte 2018 eine Reform an. Die bislang zugrunde gelegten Grundstückswerte basieren im Westen auf Daten von 1964, im Osten sogar von 1935. Diese Werte sind also unrealistisch.

Ist die Gemeinde selbst steuerpflichtig?

Auch die Kommunen besitzen Grundstücke und müssen Grundsteuern zahlen. Und das sei enorm aufwendig, denn allein im nicht besonders großen Breidenbach müssten mehr als 1000 Flächen erfasst werden, zum Beispiel auch Straßenlaternen. Unterstützung erhofften sich die Mitarbeiterinnen eigentlich von einer Info-Veranstaltung der Finanzbehörden. "Die Gemeinde als Steuerpflichtige war dort aber nur eine Folie von 50", sagt Lena Schubert.

Werden Bürger mehr belastet?

Die Gesamtsumme der Grundsteuer soll durch die Reform zukünftig nicht steigen, sie setzt sich nur anders zusammen. Was das für die einzelnen Grundstückseigentümer bedeutet, ist offen. Jasmin Schmitt hat privat eine Berechnung angestellt, nach der sie mit 90 Euro Mehrausgaben je Grundstück rechnet - ob das auch für andere Grundstücke gilt, lasse sich pauschal aber nicht sagen. "Wir können das noch nicht abschätzen", sagt sie.

Haben die Gemeinden Einfluss darauf?

Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) verneint das. Zwar könne die Kommune den Hebesatz verändern. Das ist der Faktor, mit dem der Steuermessbetrag multipliziert wird, um die Steuerschuld zu ermitteln. Er will zunächst abwarten, wie sich die Reform überhaupt auswirkt: "Wir müssen erst sehen, ob der bisherige Gesamtbetrag wieder erreicht wird." Die Reform werde sich aber definitiv auf die einzelnen Bürger auswirken, ist er überzeugt: "Der eine wird mehr bezahlen, der andere weniger. Es werden nicht alle das Gleiche zahlen wie vorher."

Welche Bedeutung hat die Grundsteuer für die Gemeinde?

"Neben der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer die wichtigste Einnahmequelle", sagt Lena Schubert. Im vorigen Haushalt seien es rund 950 000 Euro Einnahmen aus der Grundsteuer A und B gewesen. Die Gemeinde braucht dieses Geld, um zum Beispiel Straßen oder Kindergärten zu finanzieren.

Gibt es eine digitale Schnittstelle zwischen Kommunen und Finanzamt?

Die gebe es, die Gemeinde hat auch das passende Modul. Allerdings könne bislang kein Finanzamt derzeit die passende Testdatei verarbeiten - der Austausch sei noch nicht möglich.

Liegen die nötigen Daten digital vor?

Nur teilweise, bislang war das nicht nötig. Zum Teil müssen deshalb 100 Jahre alte Pläne und Akten hervorgeholt werden.

Was halten die Finanzexpertinnen der Gemeindeverwaltung von der Grundsteuerreform?

Grundsätzlich sei es richtig, sagen beide. Die Daten, die bisher für die Grundsteuer genutzt werden, seien oft völlig veraltet, stammen aus Zeiten, in denen Häuser teils noch die Toilette auf dem Hof und keine Zentralheizung hatten. Und: Ihrer Auffassung nach ist das hessische Vorgehen sogar weniger kompliziert als das vieler anderer Länder, die sich stärker an den Vorschlägen der Bundesregierung orientieren.

Finanzministerium sei naiv gewesen

Wo liegt dann das Problem?

In der organisatorischen Umsetzung, in fehlenden Informationen und Erklärungen, sagten die Mitarbeiterinnen des Rathauses. Und auch die digitale Abgabe erfordere viele Bürger, die mit Elster bislang keine Erfahrung hatten. "Jede Reform hat Kinderkrankheiten", sagt Christoph Felkl. "Aber hier hat keiner beachtet, welche Auswirkungen das hat." Da sei das Finanzministerium naiv gewesen - und Finanzminister Boddenberg (CDU) habe leicht reden: "Der sitzt an keinem Telefon und sagt den Leuten, wie es funktioniert." Boddenberg hatte im Juli erklärt, die Steuerreform habe "einen guten Start gehabt".

Inwieweit darf die Verwaltung helfen?

Im Prinzip darf sie nur die Nummer des Finanzamts weitergeben, zum Teil helfen die Mitarbeiter auch bei der Ermittlung bestimmter Daten. Privat seien sie schon häufiger um Hilfe gebeten worden, sagten Lena Schubert und Jasmin Schmitt. Gerade ältere Menschen hätten mit den digitalen Unterlagen Probleme. Zwar könne man Papierformulare anfordern: "Aber es steht nirgendwo, wohin es geschickt werden muss."

Äußern auch andere Kommunen Kritik?

Nach Angaben von David Rauber, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebunds, gehen überall ähnliche Anfragen ein - zum Beispiel, wo ein Grundstück überhaupt liege, ob die Gemeinde aus der Bauakte die Wohnfläche weiß und Ähnliches. "Auch wenn also die Finanzämter die Steuererklärungen entgegennehmen und bearbeiten, ist es doch auch für die Rathäuser ein Thema, ganz klar." Möglicherweise sei das auf dem Land nochmal ein anderes Thema, "weil ein vergleichsweise größerer Anteil der Bevölkerung selbst Grundeigentum hat."

Wird die Gemeinde eine Grundsteuer C einführen?

Kommunen können künftig Steuern für unbebaute Grundstücke erheben - also zum Beispiel für Flächen in Ortskernen, die ideales Bauland sind, aber von den Eigentümern nicht abgegeben werden. Eine solche Steuer gab es schon einmal in den 1960er-Jahren.

Allzu viel Geld könne die Gemeinde damit aber nicht einnehmen, sagt Christoph Felkl. "Und ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass solche Grundstücke schneller bebaut werden. Im Moment sehe ich keine politische Kraft, die das Thema anschneidet." Möglicherweise sei die veränderte Zinslage eher ein Faktor, der dieses Thema beeinflusse.

Wer beantwortet Fragen?

Zuständig ist das Finanzamt des Bezirks, in dem das Grundstück liegt. Für die Finanzämter Marburg und Biedenkopf wird die folgende Telefonnummer 0 64 21 - 69 80 angegeben.