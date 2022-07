Breidenbacherin führt die Evangelischen Frauen in Hessen

Der neu gewählte Vorstand des Landesverbands der Evangelischen Frauen in Hessen (v. l.): Pfarrerin Anja Schwier-Weinrich, Kathrin Reis, Dekanin Susanne Schmuck-Schätzel, Bettina Kaiser, Ursula Schmidt, Petra Dehe-Zecha und Oberin Christine Schwarzbeck. Foto: Mareike Rückziegel

BREIDENBACH - Ursula Schmidt aus Breidenbach ist neue Vorsitzende des Landesverbands Evangelische Frauen in Hessen und Nassau. In ihrer konstituierenden Sitzung haben die neu gewählten Vorstandsfrauen sie in dieses Amt gewählt.

Unterstützt wird die gelernte Erzieherin, die seit gut 30 Jahren ehrenamtlich in der kirchlichen Frauenarbeit aktiv ist, von Christine Schwarzbeck als stellvertretender Vorsitzenden und Kathrin Reis als Schatzmeisterin.

Ursula Schmidt ist seit 2009 im Vorstand des Landesverbands aktiv. Besonders am Herzen liegen ihr das Sichtbarmachen der strukturellen Benachteiligung von Frauen, das Thema Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie sowie Frauennetzwerke, insbesondere im ländlichen Raum: "Eingeschränkter öffentlicher Nahverkehr, fehlende Einkaufsmöglichkeiten, nicht vorhandene Arbeitsplätze in Wohnortnähe: Gerade in ländlichen Regionen braucht es ein großes Organisationstalent, um Familie und Beruf zu managen - und ein gutes Netzwerk", weiß sie aus eigener Erfahrung.

"Viele dieser Herausforderungen haben strukturelle Ursachen. Umso wichtiger ist es, die frauenspezifische Sicht in Gesellschaft und Kirche zu vertreten und in die öffentliche Diskussion einzubringen."