Breidenbacherin stellt "Menschenketten" via Youtube her

Die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Alltag der Menschen haben Anja Grüneberg aus Breidenbach dazu animiert, ein Lied zu schreiben. Zusammen mit ihrem Sohn Yannick bringt sie in "Menschenketten" zum Ausdruck, was sie selbst, aber auch viele Menschen in dieser Zeit beschäftigt.