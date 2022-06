4 min

Breidenbach/Lollar: Protest bei Buderus und Bosch

Weniger Urlaub, keine Lohnerhöhungen und mehr: 30 Millionen will Bosch einsparen, bevor es seine Gießereien in Breidenbach (Buderus) und Lollar verkaufen will. Protest wird laut.

Von Sascha Valentin