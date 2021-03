4 min

Breidenbachs Testzentrum startet am Montag

Wer sich auf Corona testen lassen will, muss oft lange Wege in Kauf nehmen. In Breidenbach wurde ein kommunales Angebot organisiert. Im Vorfeld gab es zahlreiche offene Fragen.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf