Buderus-Geschäftsführer: Ziel ist schnellstmöglicher Verkauf

Christoff Wachendorff ist seit 1. Februar 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung der Buderus Guss GmbHEr wurde 1982 in Offenbach geboren. Nach dem Studium an der TU Darmstadt trat er 2010 als diplomierter Wirtschaftsingenieur in die Robert Bosch GmbH ein. Nach verschiedenen Positionen an mehreren Standorten der Bosch-Gruppe, jeweils mit dem Schwerpunkt Produktion, übernahm er 2017 die Leitung des französischen Werkes Moulins-Yzeure bei Robert Bosch France. Dort sollte er nach eigenen Angaben den Hochkostenstandort "fit für die Zukunft" machen.

Bei Buderus Guss fallen die Standorte Breidenbach, Ludwigshütte und Lollar in seine Verantwortung.