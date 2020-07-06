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Montag, 06.07.2020 - 00:00
2 min

Bunte Graffiti-Botschaften sollen Mut machen

Von sval
Marie Pfister, Jette Huwald, Bleranda Hajdini und Kimberly Pfister sprayen ihre Botschaft auf das Pflaster vor dem Breidenbacher Bürgerhaus. Elisabeth Müller und Meike Foegen helfen ihnen dabei. Foto: Sascha Valentin

Marie Pfister, Jette Huwald, Bleranda Hajdini und Kimberly Pfister sprayen ihre Botschaft auf das Pflaster vor dem Breidenbacher Bürgerhaus. Elisabeth Müller und Meike Foegen helfen ihnen dabei. (Foto: Sascha Valentin)

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Breidenbach
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