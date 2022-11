Cantabella Breidenbach lädt zu "Netten Begegnungen"

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - "Nette Begegnungen mit Band und Freunden", hat der Frauenchor Cantabella sein Konzert überschrieben, zu dem die Sängerinnen für Samstag, 19. November, in das Bürgerhaus nach Breidenbach einladen. Neben den Gastgeberinnen aus Breidenbach und Wiesenbach werden an dem Konzert auch das CBJazz Trio, bestehend aus Hartmut Reyl, Rolf Steubing und Alexander Hock, sowie die Concordia Chöre Mornshausen mitwirken. Auf dem Programm stehen unter anderem bekannte und beliebte Balladen wie "Tears in Heaven" von Eric Clapton oder Elton Johns "Can you feel the love tonight" aus dem "König der Löwen". Aber auch die Freunde von Abba dürfen sich auf einige Hits des schwedischen Pop-Quartetts freuen. Auch ein Song von Namika wird zu hören sein.

Um die eigenen Stimmen für das Konzert zu rüsten, haben die Cantabella-Sängerinnen wieder ein intensives Probenwochenende im Taunus eingelegt. Das Konzert wird im Rahmen des bundesweiten Impuls-Programms "Neustart Kultur" gefördert, mit dem der Amateurmusik im ländlichen Raum nach den Einschränkungen durch die Pandemie wieder auf die Beine geholfen werden soll.

Karten sind im Vorfeld bei allen Sängerinnen zum Preis von 8 Euro erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 9 Euro. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr, Einlass bereits eine halbe Stunde früher.