Christmann+Pfeifer in Breidenbach würdigt Jubilare

Christmann + Pfeifer verabschiedet Mitarbeiter und ehrt Jubilare (v. l.): André Weigel, Rolf Kaufmann, Uwe Gesslauer, Helmut Scheiter, Ullrich Fast, Klaus Baron, Helge Hainbach, Siegfried Reiber, Heike Krug, Jürgen Weide, Rolf Nehm, Tanja Pohler, Harald Strauch, Vorsitzender der Geschäftsführung Tomas Kirschenfauth, Geschäftsführerin Vertrieb und Marketing Alexandra Strassl, Thomas Schwarz, Geschäftsführer Logistik Mathias Volk, Bernd Gramatzki, Werkleitung Ralf Küpper, Günter Hof und Personalleiter Mario Desch. Foto: Christmann + Pfeifer

BREIDENBACH - Die Sparte Einrichten der Christmann+Pfeifer-Unternehmensgruppe hat in einer Feierstunde Mitarbeiter offiziell in den Ruhestand verabschiedet und Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021 geehrt. Das teilt sie in einer Presseerklärung mit.

"Mit Ihrem jahrelangen Engagement haben Sie zum Erfolg des Unternehmens einen riesigen Beitrag geleistet", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Tomas Kirschenfauth.

Helmut Scheiter hält

Firma 50 Jahre die Treue

Neben der Geschäftsführung richtete auch der C+P-Betriebsrat, vertreten durch Christine Hofmann, ein paar Worte des Lobes an die Ehrengäste: "Vor Jahrzehnten habt ihr voller Mut, Tatendrang und sicher auch Freude hier euer Berufsleben gestartet oder euch mit C+P für einen neuen Arbeitgeber entschieden. Es ist eine der großen Erfolgsgeschichten für C+P am Standort Breidenbach, auf diese langjährigen Erfahrungswerte zurückgreifen zu können - und diese idealerweise auch den jüngeren, neuen Kolleginnen und Kollegen mit Einsatz und persönlichem Charme weiterzugeben."

Hauptprogrammpunkte des Nachmittags waren die Ehrung der Jubilare sowie die Verabschiedung der älteren Mitarbeiter in die Rente. Um die Jubilare gebührend zu feiern und den Zeitraum, den sie für C+P tätig waren und sind, einigermaßen einschätzen zu können, wurden kurz die wichtigsten Ereignisse aus Politik, Sport und Kultur der Jubiläumsjahre beschrieben.

Ehrungen: Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit im Jahr 2020 wurden ausgezeichnet: Matthias Moldenhauer, Markus Kern, Ralf Winter, Jörg Schmitt, Jürgen Dittmann, Frank Feuring und Siegfried Reiber. Ebenfalls 25-jähriges Jubiläum feierten im Jahr 2021: André Weigel, Klaus Baron, Johannes Harbers, Tanja Pohler, Jürgen Stoll und Claudia Losert. Für 40-jährige Treue wurden 2020 Ullrich Fast und Gerd Michel ausgezeichnet. Ganze 50 Jahre war 2020 Helmut Scheiter bei C+P.

Mit zusammen mehr als 500 Jahren Betriebszugehörigkeit wurden von Ende 2019 bis Ende 2021 insgesamt 15 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Bei einem gemeinsamen Imbiss ließen die Anwesenden den Nachmittag ausklingen.