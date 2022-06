Clowneskes Theater in Breidenbach: "Mir reicht's!"

Clownin Gisela Matthiae kommt auf Einladung der Dekanatsfrauenarbeit nach Breidenbach. Foto: Simon Haigermoser

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Clownin Gisela Matthiae spielt auf Einladung der Dekanatsfrauenarbeit Biedenkopf-Gladenbach am Freitag, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Breidenbach ihr Programm "Mir reicht's!".

Für die clowneske Theatervorstellung mit Musik verwandelt sich Matthiae in Frau Adele Seibold und nimmt das Zeitalter der Selbstoptimierung aufs Korn: Frau Seibold hat keinen Grund zum Klagen: Sie ist fit, klug und schön genug und genug ehrenamtlich engagiert. Nur mit der Liebe will es nicht klappen. So stellen sich Zweifel ein. Reicht es wirklich?

Geplanter Workshop

findet nicht statt

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei Waltraut Riedel, Telefon 0 64 52-60 93, E-Mail lebenshaus@osterfeld-

online.de, und Gudrun Stark, Telefon 0 64 61-84 07, Restkarten gegebenenfalls an der Abendkasse. Der für Samstag, 11. Juni, geplante Workshop-Tag mit Gisela Matthiae findet nicht statt.