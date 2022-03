Clowneskes Theater und Workshop

Clownin Gisela Matthiae kommt nach Breidenbach und zu einem Workshop ins Lebenshaus. Foto: Simon Haigermoser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH/ALLENDORF-OSTERFELD - Gisela Matthiae spielt auf Einladung der Dekanatsfrauenarbeit BiG am Freitag, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Breidenbach ihr Programm "Mir reicht's!"

Das Programm, das die Theologin und Clownin im Gepäck hat, verspricht viel Musik und Schwung. Für die clowneske Theatervorstellung verwandelt sie sich in Frau Adele Seibold, die keinen Grund zum Klagen hat: Sie ist fit genug, gesund genug, klug genug, sogar schön genug, genug ehrenamtlich engagiert. Nur mit der Liebe will es nicht so recht klappen. So stellen sich doch Zweifel ein.

Wer selbst einmal die Welt aus der Perspektive eines Clowns betrachten mag, ist beim Workshop-Tag mit Gisela Matthiae am Folgetag richtig: Am Samstag, 11. Juni, von 9.30 bis etwa 17 Uhr kann man sich im Lebenshaus Osterfeld unter dem Motto "Clownerie, ein Spiel der Hoffnung - eine Clownin nimmt uns mit" selbst eine rote Nase aufsetzen. Es geht dabei um Entdeckungen, ums Staunen und unerschrockenes Ausprobieren. Ein Workshop für Neugierige, mit viel Spiel und Improvisation, ohne hohe Ansprüche. Der Workshop-Tag kostet 85 Euro, einschließlich Verpflegung. Anmeldungen nimmt Waltraut Riedel entgegen; letzte Gelegenheit dafür ist Mittwoch, 25. Mai. Eine Verlängerung mit einer Übernachtung im Lebenshaus ist möglich.