Corona-Krise macht Wolzhäuser kreativ

Der Dorfverein hat Tütchen mit allem Material gepackt, das für das Steinebemalen benötigt wird und diese für die Kinder im Ort bereitgestellt. Damit können sie solche Kunstwerke gestalten, wie die von Hanne Schmidt (unten rechts). Foto: Sascha Valentin

BREIDENBACH-WOLZHAUSEN. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie haben auch die Pläne des Dorfvereins Wolzhausen durchkreuzt. Der wollte mit verschiedenen Aktionen zur Osterzeit das Bild des Dorfes ein wenig bunter gestalten.

Verderben lassen wollen sich die Wolzhäuser ihre Vorfreude auf das Osterfest deswegen allerdings nicht. Sie hat das Virus vielmehr erfinderisch gemacht. "Als eine unserer Aktionen wollten wir gemeinsam Wandersteine bemalen", erzählt Hanne Schmidt, die im Dorfverein für das Thema Veranstaltungen zuständig ist.

Das sind jene bunt gestalteten Steine, die sich immer wieder an Wegrändern finden und von Wanderern, die dort unterwegs sind, mitgenommen und bei einer nächsten Tour an einem anderen Ort wieder abgelegt werden können.

Weil das Bemalen der Steine in Gruppen derzeit nicht möglich ist, hat sich der Dorfverein zu entschlossen, kleine Tütchen zu packen, die das Material enthalten, um einen Stein zu gestalten. "Darin sind einige Steine, Farbe in kleinen Marmeladengläsern, eine Anleitung, wie man die Steine bemalt und eine Erklärung, was es mit den Wandersteinen auf sich hat", erklärt Schmidt. Diese Tütchen hat sie bei sich auf dem Hof ausgelegt, wo die Kinder aus dem Ort sich eine abholen konnten. "Durch diese Aktion erhalten die Kinder eine sinnvolle Beschäftigung und später können die Familien bei einem Spaziergang die Steine an den Wanderwegen auslegen und so anderen Wanderern eine Freude bereiten, wenn sie die Steine entdecken", freut sich Hanne Schmidt.

Für Wanderfreunde hat der Dorfverein zwei Baumelbänke angeschafft und diese im Ort aufgestellt. Diese haben eine erhöhte Sitzposition, sodass die Beine nicht auf dem Boden aufstehen, sondern frei in der Luft baumeln. Dadurch werden die Kniegelenke entlastet. "Auf den Bänken zu sitzen bedeutet also eine orthopädische Entlastung", erklärt Hanne Schmidt.

Neben den Wandersteinen sollte im Vorfeld des Osterfestes auch der Osterbaum an der Ortsdurchfahrt geschmückt werden. "Dazu wären aber mehrere Personen nötig und das geht ja im Moment nicht", weiß Schmidt. Aber auch hier hat sich der Verein etwas einfallen lassen: Anstelle des großen Baumes hatte Schmidt einfach einige Sträucher im Umfeld des Dorfgemeinschaftshauses mit den bunten Eiern geschmückt. "Das war kein Problem. Das konnte ich auch ganz alleine machen." Zusätzlich hat sie auch einige öffentliche Beete mit bunten Frühlingsblumen bepflanzt.

Trotz aller Maßnahmen, mit denen der Dorfverein dem Virus zumindest ein wenig Normalität abtrotzt, sind sich dessen Mitglieder auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Und die machen sie mit den Schildern in den Hinweistafeln an der Ortsdurchfahrt für alle deutlich und rufen damit auch andere dazu auf, es ihnen gleich zu tun: "Wir bleiben zuhause!"