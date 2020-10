Corona: Produktion bei C+P pausiert

Die Produktion am Standort von Christmann und Pfeifer in Breidenbach pausiert wegen mehrerer Coronafälle bis Ende kommender Woche. Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Die massive Zunahme der Coronafälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat nun auch ein Unternehmen im Hinterland erfasst. Die Firma C+P Möbelsysteme pausiert mit ihrem Produktionsbetrieb in Breidenbach bis Ende kommender Woche.

"Leider ist es in den letzten Tagen auch bei C + P Möbelsysteme in Breidenbach zu ersten Infektionen mit dem Coronavirus gekommen", teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Selbstverständlich seien umgehend entsprechende Maßnahmen gemäß der derzeit geltenden Vorgaben und Regelungen eingeleitet worden. So befänden sich die betroffenen Mitarbeiter und ihre Erstkontakte bereits zu Hause in Quarantäne.

Für den Geschäftsführer von C+P Möbelsysteme hat die Gesundheit der Belegschaft nach eigenen Worten "oberste Priorität". Tomas Kirschenfauth: "Unser primäres Ziel muss es deshalb sein, das Infektionsrisiko für alle Mitarbeitenden, aber auch Partner und Kunden, so weit wie möglich zu senken."

Aus diesem Grunde pausiert der Produktionsbetrieb im Werk Breidenbach vom 22. Oktober bis zum 1. November, um so noch existierende Infektionsketten sicher zu unterbrechen. Der Verwaltungsbereich von C + P Möbelsysteme ist in dieser Zeit überwiegend vom Homeoffice aus im Einsatz. Die C + P-Werke in Gotha und Legnica sind von der aktuellen Situation und Regelung nicht betroffen und arbeiten weiter wie geplant.

Ebenfalls nicht betroffen ist der komplette Baubereich, die Christmann & Pfeifer Construction GmbH & Co. KG mit Hauptsitz am Standort Angelburg und ihre verbundenen Tochtergesellschaften.

Tomas Kirschenfauth: "Natürlich ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die Lage durch unser konsequentes Handeln in Kürze entspannen wird. Wir stehen in stetigem Kontakt mit unseren Mitarbeitenden, vor allem aber auch mit den zuständigen Behörden, um zielgerichtet und schnellstmöglich alle nun notwendigen Schritte und Maßnahmen umsetzen zu können."

Seit 1925 entwickeln und produzieren die Unternehmen der Christmann und Pfeifer Gruppe mit Hauptsitz in Breidenbach vielfältige Einrichtungs- und Aufbewahrungslösungen für verschiedene Branchen und Anwender. Zum Portfolio gehören Umkleide- und Schließfachlösungen, Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Lösungen für Büro, Archivierung, Begrünung und Klimatisierung.