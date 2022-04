3 min

C+P: IG Metall strebt nach Konflikt Gespräch an

Die IG Metall hat am Donnerstag einen juristischen Streit mit C+P in Breidenbach nicht ausgeschlossen. Am Freitag schlägt der Erste Bevollmächtigte versöhnlichere Töne an.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf