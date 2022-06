Dachstuhl brennt: Haus in Breidenbach unbewohnbar

Ein Wohnhaus in Breidenbach hat am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. Foto: Hartmut Bünger

BREIDENBACH - Ein Wohnhaus in der Cancrinstraße in Breidenbach hat am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. Zunächst habe es auf der Terrasse gebrannt, berichtete Kreispressesprecher Stephan Schienbein, dann seien die Flammen von dort auf den Dachstuhl übergelaufen. Zur Ursache des Brandes konnte er keine Angaben machen.

"Das ausgebaute Dachgeschoss des Fertighauses geriet in Flammen", erklärte Schienbein. Die Feuerwehr werde das Dach komplett abnehmen müssen, um an die Brandnester heranzukommen. Der Pressesprecher ging vor Ort in einer ersten Einschätzung von einem kompletten Verlust des Hauses aus.

Im Einsatz waren 49 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortsteilen Breidenbach-Mitte, Niederdieten und Wolzhausen. Eine besondere Herausforderung sah Schienbein in der Wetterlage. Die starke Sonneneinstrahlung verbunden mit außergewöhnlicher Hitze für diese Uhrzeit mache den Einsatzkräften die Arbeit in ihrer dicken Schutzkleidung nicht leichter.