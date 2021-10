Dekanat feiert Partnerschaft mit Distrikt in Tansania

Pastor Tuyizere Manasseh (l.) und Lee Cosmas Ndeiy begleiten den Jubiläumsgottesdienst in der Breidenbacher Kirche musikalisch. Foto: Klaus Kordesch

BREIDENBACH - 30 Jahre Partnerschaft haben der Kituntu-District in Tansania und das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach am Sonntag in Breidenbach mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Fest gefeiert.

"Die 7000 Kilometer überbrückt das Gebet zuverlässiger und länger schon als Internet und Funksignale", machte Dekan Andreas Friedrich in seiner Festpredigt bewusst. Er verlas auch ein Grußwort seines tansanischen Kollegen Uzima Tirumanywa: "Wir sind verbunden durch den gemeinsamen Gott und dankbar und stolz!"

Beten sei die beste Möglichkeit, an Gottes Gaben teilzuhaben, sagte Friedrich: "Es kommt nicht auf geschliffene schöne Worte oder Höflichkeit an, sondern auf Ehrlichkeit. Gott verträgt auch Wut und Ärger, besser als tagelanges Anschweigen", betonte der Dekan und appellierte an die Anwesenden, für die Menschen in Tansania zu beten: Nur 0,6 Prozent von ihnen seien geimpft, viele krank: "Die Menschen leben in Angst, schließen sich in ihre Häuser ein", zitierte er District-Pfarrer Tirumanywa.

"Unsere Partnerschaft lebt vom gemeinsamen Glauben, lebt von den Menschen, die daran mitarbeiten", fasste Marion Schmidt-Biber als Dekanats-Ökumene- und Partnerschaftsreferentin die Erfahrungen aus den vergangenen drei Jahrzehnten zusammen. Zuvor hatte sie einige Wegmarken und Meilensteine vorgestellt. Bei vielen Besuchern, die 1991 beim Begründen der Partnerschaft durch Jonathan Katabaro und Pfarrer Tibiitha mit dabei waren, weckte sie mit den historischen Fotos schöne Erinnerungen. 1992 habe es bereits einen ersten Besuch durch eine Delegation des Dekanats Biedenkopf um Dekan Edgar Weigel in Tansania gegeben. 1994 sei die Partnerschaft des Dekanats Gladenbach mit dem Ngara-District ins Leben gerufen worden, schilderte sie. Schmidt-Biber erinnerte auch an die durch Hildegard Platt geprägte Partnerschaft zur Diakonissenschule in Nkwenda und die 2016 begründete Schulpartnerschaft zwischen der Tegemeo-School und der Gesamtschule Battenberg. "Wir sind eine große Familie innerhalb der weltweiten Christenheit", freute sich Marion Schmidt-Biber.

Kirchenbau- und Regenwassertank-Projekte, Schülerstipendien und die Karibuni-Kindertage in vielen Gemeinden seien prägend für die Partnerschaftsarbeit gewesen, die von 2005 bis 2014 von dem aus Tansania stammenden Reverend Lee Cosmas Ndeiy als dem ersten Ökumenereferent des Dekanats Biedenkopf begleitet wurde, berichtete sie.

Der heute vor allem als Leiter des Amani-Gospelchores bekannte Nedeiy gestaltete mit seiner Gitarre und gemeinsam mit dem in Ruanda aufgewachsenen Niederdietener FeG-Pastor Tuyizere Manasseh sowie Dekanats-Kirchenmusikerin Rut Hilgenberg an der Orgel auch die musikalische Begleitung des Festgottesdiensts in Breidenbach mit.

2007 erhielt die Partnerschaftsarbeit weiteren Auftrieb und neue Impulse durch Yoram Karusja, der bis 2012 als Pfarrer in Waldgirmes und ,zuständig für die Ökumene, im Dekanat Gladenbach arbeitete und mittlerweile als Generalsekretär der Karagwe-Diözese den deutschen Partnern noch eng verbunden ist. Auch daran erinnerte Marion Schmidt-Biber, die 2018 von Pfarrer Jörg Stähler das Amt der Ökumenereferentin übernahm. Sie erwähnte nicht nur die vielen gegenseitigen Besuche, sondern auch die vielfältige Bildungsarbeit in Gemeinden und Kindergärten, Feste, Ausstellungen und Brückenbau-Gottesdienste bis hin zur Corona-Nothilfe als Beispiele für das lebendige Miteinander.

"Obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen, gehören wir miteinander zur globalen Kirche Jesu Christi!", hatte Pfarrer Karlhans Nüßlein als Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses zu Beginn der Feier deutlich gemacht: "Wir sind dankbar für all das, was sich gemeinsam entwickelt hat", sagte er und begrüßte viele "Menschen der ersten Stunde". Gemeinsam feierten alle Gottesdienstbesucher im Anschluss vor der Kirche ein kleines Wiedersehens- und Jubiläumsfest bei Kaffee, Kuchen und Snacks, bevor zur dauerhaften Erinnerung an den Tag ein Apfelbäumchen gepflanzt wurde. Dekan a.D. Edgar Weigel, Präses Britta Duchardt-Linneborn, Marion Schmidt-Biber, Dekan Andreas Friedrich, Pfarrer Karlhans Nüßlein und Oberkirchenrat Frank Kopania als ehemals in der Partnerschaftsarbeit aktiver Pfarrer von Frohnhausen, Eifa und Oberasphe brachten das Bäumchen mit vereinten Kräften zwischen Gemeinde- und Pfarrhaus in die Erde.