Der MGV Kleingladenbach probt wieder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH-WIESENBACH. Der Männergesangverein (MGV) Kleingladenbach war der erste Chor im Hinterland, der nach der Corona-Zwangspause wieder mit seinen Proben begonnen hat. Bereits seit dem 12. Juni kommen die Männer wieder zusammen, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen - zunächst getrennt nach Stimmen, aber seit dem vergangenen Wochenende wieder in Vollbesetzung.

Zwei Meter Abstand

zum Nebenmann

Dafür ist der MGV extra auf die Turnhalle in Wiesenbach ausgewichen, um die Abstandsvorgaben einhalten zu können. "Nach der neuesten Regelung, die seit dem 6. Juli für Hessen gilt, wird für Sänger ein Abstand von zwei Metern zum Nebenmann empfohlen", erklärte Vorsitzender Erwin Müller. Das sei kein Problem. Schwieriger sei da schon der Abstand zum Vordermann. Der sollte sogar vier Meter betragen. In der Halle sei das aber durchaus möglich. "Nach der langen Zwangspause war es befreiend, wieder in Gesamtstärke proben zu können", gibt Müller zu.

"Nach dem etappenweisen Singen in den vergangenen fünf Wochen war es schön, endlich wieder alle Sänger zu sehen und vor allem zu hören. Besonders erfreulich war auch, dass wir einem verdienten Sänger endlich ein Ständchen zu seinem runden Geburtstag bringen konnten, der bereits im April war." Solche scheinbar kleinen, aber für die zwischenmenschliche Beziehung wichtigen Rituale seien durch Corona leider ausgehebelt worden, betont Müller.

Und das hinterlasse auch bei den Chören Wunden. "Bisher hat uns Corona mindestens drei aktive Sänger gekostet", berichtet er. Sie seien älter oder gehörten einer Risikogruppe an und hätten deswegen Angst, an den Proben teilzunehmen. "Das ist auch vollkommen okay und nachvollziehbar", betont der Vorsitzende. Aber er bezweifelt, dass sie in den Chor zurückkehren werden, wenn wieder Normalität herrscht.

Anderen Chören werde es da ähnlich gehen, schätzt Müller - vor allem jenen, deren Sänger ohnehin schon ein hohes Durchschnittsalter haben. "Ich fürchte, dass einige Chöre den Lockdown nicht überstehen werden."

Vorstand erarbeitet Hygienekonzept

Um den Proben- und Sangesbetrieb wieder aufnehmen zu können, hat der Vorstand des Chores ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, das auch behördlich genehmigt werden musste.

Darin ist neben den verschiedenen Maßnahmen - wie belüfteten Räumen und entsprechende Abstände - und der Turnhalle in Wiesenbach auch die Schutzhütte in Kleingladenbach als weiterer geeigneter Probenort aufgeführt und genehmigt. "Unser Ziel ist es, alle fünf Wochen gemeinsam mit allen zu proben", betonte Erwin Müller. Dazwischen sollen auch weiter die Registerproben stattfinden.