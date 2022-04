Dorffest oder nicht? In Breidenbach-Achenbach will man vor einem Beschluss die Corona-Lage erst einmal beobachten.

In Achenbach will man vor einem Beschluss zum Termin des Dorffests die Corona-Lage erst einmal beobachten. Symbolfoto: Hermann Achenbach/Wikimedia

BREIDENBACH-ACHENBACH - Der Ortsbeirat von Achenbach tut sich mit einer Entscheidung, ob ein Dorffest gefeiert werden soll, zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer.

Zwar seien viele der Beschränkungen mittlerweile weggefallen und eine solche Veranstaltung prinzipiell möglich, sagte Ortsvorsteher Martin Beckmann. "Aber ich bin angesichts der immer noch steigenden Infektionszahlen im Landkreis eher vorsichtig", ergänzte er in der Sitzung des Ortsbeirats.

Absagen will das Gremium das Fest aber auch nicht, "denn irgendwann müssen wir ja wieder zu einer Normalität zurückkehren", sagte Beckmann. Deswegen soll in den nächsten Wochen beobachtet werden, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und dann eine finale Entscheidung getroffen werden. Fest steht jedoch auch, dass der Ortsbeirat an dem ursprünglichen Termin für das Dorffest Ende Mai wohl nicht festhalten wird.

Neuer Termin

im Spätsommer?

Stattdessen regte Beckmann den Spätsommer als neuen Termin an. Möglich wäre aber auch, das Dorffest mit der Vorstellung des neuen Feuerwehrfahrzeugs zu kombinieren. Das plant die Feuerwehr derzeit für den 16. Juli.