EAM überprüft Erdgasnetz in Breidenbach

Gasspürer Peter Finke (v.r.) demonstriert Bürgermeister Christoph Felkl den Einsatz der Teppich-Sonde. Thomas Dreer und Marcus Hief von der EAM erklären, wie das Prinzip der Leckortung funktioniert.

BREIDENBACH - Nein, es ist kein Staubsauger, mit dem Peter Finke dieser Tage in den Straßen Breidenbachs unterwegs ist - auch wenn es auf den ersten Blick so wirken mag.

Finke ist Gasspürer und überprüft das Gasnetz in der Gemeinde im Auftrag der EAM auf Dichtigkeit. Für einen sicheren Betrieb des Erdgasnetzes ist eine solche Kontrolle regelmäßig nötig, erklärt Marcus Hief, Leiter der EAM Netzregion Dillenburg/Biedenkopf.

Rund 1250 Kilometer des insgesamt 5000 Kilometer umfassenden Gasnetzes überprüft der kommunale Energieversorger auf diese Weise jedes Jahr. Das Besondere dabei: Die Kontrollen finden komplett zu Fuß statt. Mit einem Gasspürgeät läuft Peter Finke dabei auf der Straße entlang der verlegten Gasleitungen und misst den möglichen Austritt von Methangas.

Mittels der sogenannten Teppich-Sonde in dem Gerät wird die Bodenluft über den Gasleitungen angesaugt und auf möglichen Methangehalt analysiert.

Erdgasnetz befindet sich

in einem gutem Zustand

Die entsprechenden Werte kann der Gasspürer auf dem Monitor ablesen, den er wie einen Bauchladen vor sich herträgt. "Schon bei geringsten Gaskonzentrationen alarmiert das Gerät", betont Finke.

Sollte das der Fall sein, wird der genaue Punkt an die EAM Netzleitstelle gemeldet, damit diese ein mögliches Leck umgehend beheben kann. "Allerdings wird nur ganz vereinzelt mal eine Gaskonzentration festgestellt", gibt Marcus Hief zu. "Generell befindet sich unser Erdgasnetz in einem sehr guten Zustand."

Zusätzlich zu den Gasleitungen in der Straße werden auch die Anschlussleitungen zu den Häusern überprüft. Dabei achtet der Gasspürer darauf, ob die gelbe Gasplakette am Haus angebracht ist. "Sie kennzeichnet im Außenbereich die Einführungsstelle der Gas-Hausanschlussleitung und gibt beispielsweise bei Feuerwehreinsätzen oder bei anstehenden Tiefbauarbeiten Auskunft darüber, wo die Gasleitung in das Gebäude hineinführt", erklärt Peter Finke.

Deswegen sollte sie gut sichtbar angebracht werden. Die Überprüfung auf den Grundstücken erfolgt übrigens kontaktlos und unter Wahrung der derzeitigen Abstandsregeln.