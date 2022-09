Edelkrebse ziehen in Breidenbacher Silbersee

Jetzt teilen:

BREIDENBACH-KLEINGLADENBACH - Dem Edelkrebse geht der Lebensraum aus. Zuflucht findet er mit menschlicher Hilfe zum Beispiel im Silbersee bei Kleingladenbach. Zum zweiten Mal hat der Naturpark Lahn-Dill-Bergland 276 Tiere dieser vom Aussterben bedrohten Art ausgesetzt.

Vor einigen Jahrzehnten waren die Edelkrebse noch in Flüssen und Bächen zu finden, auch in der Region. "Es gab ihn in jedem Gewässer", sagt Naturparkbetreuer Markus Scheidt, der die Tiere am Silbersee ausgesetzt hat. Schon im vergangenen Jahr hatte er 311 dieser Tiere im Silbersee eingesetzt.

Naturparkbetreuer Markus Scheidt (rechts) und der Breidenbacher Bürgermeister Christoph Felkl haben 276 Edelkrebse im Silbersee zwischen Achenbach und Kleingladenbach ausgesetzt. Foto: Mark Adel

Edelkrebs wurde von Signalkrebs verdrängt

Seit den 70er-Jahren werden sie vom Signalkrebs verdrängt. Der sieht ähnlich aus, stammt ursprünglich aus Nordamerika, ist also in Europa eine sogenannte invasive Art. Der Signalkrebs hat die Krebspest mitgebracht, ist selbst dagegen resistent - der heimische Edelkrebs hingegen nicht, er stirbt an dieser inzwischen weit verbreiteten Krankheit. Deshalb gehört der Signalkrebs als invasive Art inzwischen zu den häufigsten Krebsarten in Europa. Die Signalkrebse haben keine natürlichen Feinde und vermehren sich schneller. Zum Teil sind sie noch im Winter aktiv und fressen die heimischen Krebsarten, wenn diese Winterruhe halten.

"Normalerweise leben sie in Fließgewässern. Aber dieses Gewässer hier ist besonders geeignet, weil die Edelkrebse hier weniger gefährdet sind." Markus Scheidt, Naturparkbetreuer

Überleben kann der Edelkrebs dank menschlicher Hilfe in Baggerseen wie am ehemaligen Steinbruch nahe Kleingladenbach, doch er gilt als gefährdete Art. In Flüssen, seinem ursprünglichen Lebensraum, ist er gar nicht mehr zu finden. Ein Biologe hatte zuvor verschiedene Gewässer untersucht und den Silbersee als Lebensraum für geeignet befunden - unter anderem wegen der Vielfalt an Insekten und Pflanzen. "Das ist der natürliche Lebensraum der Krebse", sagt Markus Scheidt. "Normalerweise leben sie in Fließgewässern. Aber dieses Gewässer hier ist besonders geeignet, weil die Edelkrebse hier weniger gefährdet sind."

Viele Gründe sprechen für den Silbersee

Der Silbersee sei abgelegen. Weitere Vorteile: Es fließen keine anderen Gewässer hinein und es gibt keine Fischteiche in der Nähe. "Und die Wasserqualität passt auch", sagt Markus Scheidt.

Kurz nach ihrer Freilassung tummeln sich die Edelkrebse noch in Ufernähe. Doch schon bald ziehen sie sich in tiefere Bereiche zurück. (Foto: Mark Adel)

An verschiedenen Stellen setzt er die Tiere ins Wasser. Der ein oder andere ist etwas lädiert, mitunter fehlt eine Zange - möglicherweise wegen Kämpfen mit Artgenossen. Doch die Zangen würden wieder nachwachsen, beruhigt Markus Scheidt. Besucher des Sees werden die neuen Bewohner wohl nur selten zu Gesicht bekommen, denn die Edelkrebse sind vor allem nachtaktiv. Deshalb ist die Gefahr gering, beim Baden auf sie zu treten - falls das doch einmal passiert, können die Krebse allerdings auch mal ihre Zangen benutzen und kräftig kneifen. Als es die Tiere noch in größeren Mengen gab, galten sie als Arme-Leute-Essen. Naturschützer kümmern sich nicht nur wegen des Erhalts der Artenvielfalt um die selten gewordenen Krebse. Sie gelten auch als "Wasserpolizei" und fressen auf, was abgestorben ist. Deshalb sind sie auch im Silbersee nützlich.

Naturparkbetreuer Markus Scheidt zeigt zwei Edelkrebse. Dass dem einen Exemplar eine Zange fehle, sei kein Problem: Die wachse nach. (Foto: Mark Adel)

Im nächsten Jahr schauen Markus Scheidt und seine Kollegen, ob es den Krebsen im Silbersee noch gut geht. Sie sollen sich auch vermehren. Andere Arten würden dadurch nicht verdrängt, sagt Markus Scheidt. Allerdings könnte auch am Silbersee die Krebspest eingeschleppt werden und die Population bedrohen.

Gemeinde wolle etwas zum Artenschutz beitragen

Hilfe beim Aussetzen bekam Markus Scheidt vom Breidenbacher Bürgermeister Christoph Felkl (SPD). Die Gemeinde hatte schon im vergangenen Jahr die Ansiedlung der geschützten Art unterstützt. "Wir sind froh, etwas zum Artenschutz beitragen zu können", sagt er. "Diesen Beitrag zur Biodiversität wollen wir gerne leisten."

Wichtig ist, dass keine anderen Tiere ausgesetzt werden. Dadurch könnte auch der Signalkrebs in den Silbersee gelangen. Der sei schwierig vom Edelkrebs zu unterscheiden, warnt der Nabu. "In Unkenntnis der Folgen" werde er immer noch in neue Gewässer ausgesetzt. "Da er schneller wächst, sich stärker vermehrt und wesentlich aggressiver ist, ist er dem Edelkrebs biologisch überlegen und verdrängt ihn auch ohne Übertragung der Krebspest." Das soll am Silbersee vermieden werden.