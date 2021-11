Ein Achenbach geht, ein Achenbach kommt

Der neue Vorstand (hinten v.l.): Stefanie Thomä, Marco Achenbach, Anna Schuppener, Kevin Schmidt, Niclas Achenbach sowie (vorne v.l.): Ivonne Grebe, Sandra Schneider, Carolin Storie und Dennis Schreiber. Foto: Volker Schmidt

BREIDENBACH-KLEINGLADENBACH - Breidenbach-Kleingladenbach (red). Der Skiclub Kleingladenbach hat einen neuen Vorsitzenden. Nach über 30 Jahren gab Udo Achenbach den Vorsitz in der Mitgliederversammlung ab - doch der Name Achenbach bleibt. Aus Udo wird nämlich Marco. Kurios: Der neue Mann an der Spitze des Vereins hat vor 35 das Skifahren bei seinem Amtsvorgänger gelernt.

Leider ohne von tollen Skisaisons berichten zu können, hieß es für Udo Achenbach Abschied nehmen. 2020 war es der fehlende Schnee, 2021 die Corona-Situation, die Zusammenkünfte verbot.

Sechs Mitglieder

seit 40 Jahren dabei

Nachdem sich die Lage im Sommer 2020 ein wenig entspannt hatte, wurde ein Downhill-Training für rund 30 Biker angeboten.

Außerdem freuten sich die Skifans über einen neuen Pistenbully, der jetzt auf seinen ersten großen Einsatz am Kleingladenbacher Steilhang wartet.

Fotos Der neue Vorstand (hinten v.l.): Stefanie Thomä, Marco Achenbach, Anna Schuppener, Kevin Schmidt, Niclas Achenbach sowie (vorne v.l.): Ivonne Grebe, Sandra Schneider, Carolin Storie und Dennis Schreiber. Foto: Volker Schmidt Abschied und Ehrungen beim Skiclub Kleingladenbach: Udo Achenbach, Ingrid Seibel, Christoph Seibel, Anke Schreiber, Martin Achenbach, Susanne Sänger, Volker Schmidt sowie Kerstin Schuppener. Foto: Carolin Storie 2

Neben Udo Achenbach traten weitere Vorstandsmitglieder des Skiclubs nicht mehr zur Wiederwahl an. Der zweite Vorsitzende Volker Schmidt, Kassiererin Kerstin Schuppener sowie der Maschinenwart Jens Herrmann wurden verabschiedet. Marco Achenbach würdigte seinen Vorgänger für sein hohes Engagement. Er sei immer bei allen Veranstaltungen und Einsätzen mit Herzblut dabei gewesen, so Marco Achenbach. "Udo hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Skischule eine Top-Adresse in der Region ist. Er hinterlässt mit seiner Vorstandsarbeit große Fußspuren, die ich aktuell immerhin schon einmal mit dem Nachnamen füllen kann", scherzte Marco Achenbach.

Wahlen: Gewählt wurden neben Marco Achenbach noch Kevin Schmidt (zweiter Vorsitzender), Carolin Storie (Schriftführerin) und Stefanie Thomä (Kassiererin). Darüber hinaus gehören Sandra Schneider, Anna Schuppener, Ivonne Grebe (Sportwartinnen), Niclas Achenbach (Liftwart) und Dennis Schreiber (Maschinenwart) dem Vorstand an. Zudem wurde Kristina Augstinov als Nachfolgerin des Hüttenwarts Bernd Wagner ernannt.

Ehrungen: Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Ingrid Seibel, Christoph Seibel, Anke Schreiber, Martin Achenbach, Susanne Sänger und Brigitte Müller geehrt.