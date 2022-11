Ensemble für Alte Musik gastiert in Hatzfeld

Jetzt teilen:

HATZFELD - Das Ensemble für Alte Musik "Saltarello" gastiert am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in der Emmauskapelle in Hatzfeld. Mit dem Konzert "Heinrich Schütz und Marburg - ein deutscher Gottesdienst" gratuliert das Ensemble unter der Leitung von Tobias Irmscher seiner Heimatstadt Marburg zum 800-jährigen Stadtjubiläum.

In historisch nachempfundener Aufführungspraxis bringen die Musiker Werke von Heinrich Schütz zu Gehör, dem wohl bedeutendsten Komponisten seiner Zeit. Es erklingen, neben einem Jugendwerk und einem Landgraf Moritz gewidmeten italienischen Madrigal "Vasto mar", Werke aus allen Schaffensperioden dieses Meisters des Frühbarocks. Vierstimmige Vertonungen gottesdienstlicher Musik aus den "Zwölf geistlichen Gesängen" wechseln sich mit mehrstimmigen Motetten über alt- und neutestamentliche Texte ab.

Gesangs- und Instrumentalsolisten

Außerdem erklingen Instrumentalstücke für die historischen Posaunen und den Zink - ein Vorläufer der Trompete - und ein Solowerk für Laute. Zum Abschluss musizieren die Gesangs- und Instrumentalsolisten des Ensembles das doppelchörige "Deutsche Magnificat".

Karten zum Preis von 13 Euro gibt es an der Abendkasse. Veranstalter ist der Magistrat von Hatzfeld.