Ex-Polizist auf Streife in Breidenbach

Erwin Müller (Zweiter von rechts) ist Ordnungspolizist in Breidenbach. Eingearbeitet wird er vom Breidenbacher Ordnungsamtsleiter Michael Völker (rechts), der von Stephan Klinkert (links) vom Biedenkopfer Ordnungsamt unterstützt wird. Bürgermeister Christoph Felkl überreichte symbolisch die Uniformjacke. Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH - Das Auto steht vor der Schule im Halteverbot? Am Silbersee findet wieder einmal eine wilde, illegale Party statt? Und im Wald hat jemand die ausgediente Spülmaschine abgeladen, statt sie ordnungsgemäß zu entsorgen? Das kommt vor - bislang nicht oft, aber immer häufiger. Die Gemeinde setzt deshalb einen Ordnungspolizisten ein. Und der hat besondere Erfahrung.

Erwin Müller war knapp 40 Jahre Kriminalpolizist. So schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe. Kriminalistischer Spürsinn ist in seinem neuen Job zwar weniger gefragt, aber umsichtiges Handeln und freundliches, aber bestimmtes Ansprechen von Menschen, die sich nicht an die Regeln halten.

Mit Tötungsdelikten, Einbrüchen oder anderen Verbrechen, die er aus seiner beruflichen Laufbahn kennt, wird er sich in Breidenbach nicht befassen. Schwerpunkt werde der "ruhende Verkehr" sein, sagt Michael Völker, Leiter des Ordnungsamts der Gemeindeverwaltung. Müller wird also zum Beispiel schauen, dass Autos nicht im Halteverbot parken oder die Parkscheibe ordentlich hinter der Windschutzscheibe liegt.

"Bisher haben wir das vom Büro aus mitgemacht", sagt Michael Völker. Doch eigentlich war dazu kaum Zeit. "Es gibt immer mehr Fahrzeuge und dadurch auch mehr Probleme." Deshalb hat die Gemeinde erstmals in ihrer Geschichte einen Ordnungspolizisten eingestellt. "Damit sind wir draußen präsenter", erklärt Völker - auch wenn Erwin Müller nur stundenweise tätig sein wird. "Er ist unser verlängerter Arm." In der Vergangenheit war Erwin Müller immer wieder ehrenamtlich tätig, hat unter für die Gemeinde Fragen von Bürgern zu den Corona-Impfzentren beantwortet.

Mit gut sichtbarer Uniform, aber ohne erhobenen Zeigefinger will Müller vor allem sensibilisieren. "Wir werden nicht den Polizeistaat ausrufen", sagt Bürgermeister Christoph Felkl (SPD). "Wir wollten keinen scharfen Hund einstellen. Es geht darum, Leute zu sensibilisieren, das Gespräch zu suchen und das Bewusstsein zu wecken, wenn etwas falsch ist." Zum Beispiel, dass es schlimme Folgen haben kann, wenn das Kind auf dem Weg zum Kindergarten nicht angeschnallt ist. Oder dass der Müll am Silbersee nichts zu suchen hat.

Dafür sei Erwin Müller ideal geeignet, ist Felkl überzeugt. "Ich schätze seine ruhige Art und seine Erfahrung." Wenn nette Ansprachen nicht fruchten, werde es aber auch zu Verwarngeldern kommen - dazu ist der Ordnungspolizist berechtigt.

Stephan Klinkert vom Biedenkopfer Ordnungsamt hat die Breidenbacher Gemeindeverwaltung bei der Einarbeitung von Erwin Müller beraten und unterstützt. Generell arbeiteten die Ordnungsämter im Hinterland häufiger aus, sagt Michael Völker. Damit solle erreicht werden, dass nicht unterschiedliche Maßstäbe in den Kommunen angewandt werden - etwa beim Erteilen von Genehmigungen.

Der Ordnungspolizist wird nicht nur in der Kerngemeinde, sondern auch in den Ortsteilen unterwegs sein. Vor allem zugeparkte Straßen sind in den Dörfern immer wieder ein Thema - deshalb wurde auch immer öfter der Wunsch nach mehr Kontrollen geäußert. "Die Rufe sind lauter geworden", sagt der Bürgermeister.

Nicht zuständig ist die Ordnungspolizei, also Erwin Müller, für den rollenden Verkehr. Er wird also keine Tempomessungen durchführen. Auch dieses Thema stehe auf der Agenda der Gemeinde weit oben, sagt Christoph Felkl. Aktuell werden Umfrageergebnisse aus den Ortsteilen ausgewertet. "Es wird eine Vorlage der Verwaltung ans Parlament geben", kündigt Michael Völker an.

Allerdings hätten erste Messungen ergeben, dass tatsächlich nur selten schnell gefahren werde, sagt Bürgermeister Christoph Felkl. In der Wolzhäuser Ortsdurchfahrt gebe es allerdings auch Menschen, die mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs seien - also mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

Der Ordnungspolizist ist nicht mit dem freiwilligen Polizeidienst zu wechseln. Dafür sucht die Gemeinde aktuell noch Ehrenamtliche.