Feuerwehr Wiesenbach zieht Bilanz und plant Termine

BREIDENBACH-WIESENBACH - Bei der gemeinsamen Hauptversammlung der Feuerwehr Wiesenbach und des dazugehörigen Vereins wurde Maximilian Grebe zum neuen Schriftführer gewählt. Er übernimmt das Amt von Katrin Lang, die in die Wehrführung gewechselt ist.

Torsten Frank übergab das Amt des Betreuers der Kinderfeuerwehr an Verena Dorndorf und Magdalena Grebe. Dominik Lang betreut weiterhin die Jugendfeuerwehr. Einen weiteren Wechsel gab es bei der Ehren- und Altersabteilung: Heini Frank gab das Amt des Sprechers altersbedingt ab; neu gewählter Sprecher ist Norbert Theophel.

Darüber hinaus prägten Ernennungen und Beförderungen die Veranstaltung. So wurden Magdalena Grebe und Verena Dorndorf zu Feuerwehrfrau-Anwärterinnen ernannt. Dominik Lang wurde zum Feuerwehrmann, Alexander Kaufmann zum Hauptfeuerwehrmann, Katrin Lang und Maximilian Grebe zu Oberlöschmeistern befördert.

In seinem Jahresrückblick hob der Vereinsvorsitzende Carsten Linde hervor, wie schwierig die Vereinsarbeit pandemiebedingt die vergangenen beiden Jahre gewesen sei. Trotz der Einschränkungen hätten dennoch einige Projekte des Vereins vorangetrieben werden können. Ein großes Projekt war die Sanierung der Schutzhütte Wiesenbach. Hier wurde durch Mitglieder des Vereins und der Einsatzabteilung die Decke im Saal inklusive der Beleuchtung grundhaft erneuert und modernisiert. Ebenso erhielt die Schutzhütte einen frischen Außenanstrich.

Wie Carsten Linde weiter berichtete, plant der Verein "Feuerwehr Wiesenbach" in diesem Jahr weitere Veranstaltungen: Am Samstag, 30. April, ist um 14 Uhr eine "Familienwanderung in den Mai" geplant, am Samstag, 6. August, das jährliche Würstchenbraten an der Schutzhütte und am Donnerstag, 29. Dezember, eine Winterwanderung.

"Die Pandemie hat uns viel abverlangt, statt Lehrgängen an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel waren Besuche im Impfzentrum die neue Normalität.", so Wehrführerin Katrin Lang. Sie sah in der Pandemie jedoch eine Chance, die Feuerwehr weiterzuentwickeln - und dies sei auch gelungen.

Im aktiven Dienst der Feuerwehr Wiesenbach sind aktuell 20 Mitglieder, davon 17 Männer und drei Frauen. Im vergangenen Jahr konnten mit Magdalena Grebe und Verena Dorndorf zwei Frauen als Mitglieder in der Einsatzabteilung gewonnen werden. Neben 14 Übungen und einer Brandschutzerziehung wurde die Wehr 2021 zu acht Einsätzen alarmiert, aufgeteilt in sieben Brand- und einen Hilfeleistungseinsatz. Die durchschnittliche Beteiligung bei Einsätzen lag bei neun und bei Übungen bei zehn Einsatzkräften. Einige Mitglieder der Wehr haben sich auf insgesamt neun Lehrgängen und Seminaren fortgebildet.

Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) betonte in seinen Grußworten, wie sehr das Ehrenamt in den letzten beiden Jahren gelitten habe. Er ermutigte jedoch, positiv nach vorne zu schauen. Er bedankte sich für die Nikolausaktion und das allgemeine Engagement der Ehrenamtlichen.

Gemeindebrandinspektor Dominik Gehrling freut sich über die beiden Neueintritte in die Feuerwehr - gerade weil es wieder Frauen sind. Anhand der acht Einsätze im vergangenen Jahr betonte er die Wichtigkeit der Feuerwehr und wertete dies als klares Zeichen, dass die Feuerwehr gebraucht werde.