Mittwoch,
20.05.2020 - 17:00
2 min
Gemeinde Breidenbach lockert Corona-Beschränkungen
In der Gemeinde Breidenbach sollen die Büchereien wieder öffnen, auch die Ortsbeiräte wollen öffentlich tagen. Die Dorfgemeinschaftshäuser und Schutzhütten bleiben allerdings vorerst geschlossen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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