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Mittwoch, 20.05.2020 - 17:00
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Gemeinde Breidenbach lockert Corona-Beschränkungen

In der Gemeinde Breidenbach sollen die Büchereien wieder öffnen, auch die Ortsbeiräte wollen öffentlich tagen. Die Dorfgemeinschaftshäuser und Schutzhütten bleiben allerdings vorerst geschlossen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Im Sitzungszimmer des Rathauses hat die Gemeinde ein provisorisches Büro eingerichtet, das die Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern gewährleisten soll. Allerdings ist eine telefonische Anmeldung notwendig. Foto: Mark Adel

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Breidenbach
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