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Freitag, 19.06.2020 - 20:33
3 min

Geplanter Müllumschlagplatz in Oberdieten: Anlieger fürchten Lärm und Gestank

Oberdietener Bürger protestieren gegen den geplanten Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet an einen Abfallentsorger. Kritik üben sie auch an der Informationspolitik der Gemeinde Breidenbach.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte soll die Müllentsorgungsanlage gebaut werden. Foto: Mark Adel

Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte soll die Müllentsorgungsanlage gebaut werden. Foto: Mark Adel

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Fotos
Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte soll die Müllentsorgungsanlage gebaut werden. Foto: Mark Adel

Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte soll die Müllentsorgungsanlage gebaut werden. Foto: Mark Adel

Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Oberdietener Bürger haben Anwohner befragt, die von Lärm- und Insektenbelästigung berichtet hätten. Foto: Jenny Berns

Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Oberdietener Bürger haben Anwohner befragt, die von Lärm- und Insektenbelästigung berichtet hätten. Foto: Jenny Berns

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