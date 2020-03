"Hamstern" führt zu höherer Altpapier-Nachfrage

Aktuell begehrt zur Produktion von Toilettenpapier: Altpapier. Archivfoto: Karl-Heinz Bärtl

Breidenbach. Es ist zum Inbegriff der Hamsterkäufe geworden: Klopapier ist aus vielen Supermarktregalen verschwunden und dürfte sich aktuell in den Badezimmern dieser Republik stapeln. Doch die starke Nachfrage hat einen Nebeneffekt: Die Nachfrage nach Altpapier ist gestiegen.

Möglicherweise könnten sogar die Preise für zu recycelndes Papier wieder steigen, sagt Anja Reichel, Geschäftsführerin des Müllabfuhrzweckverbands (MZV) Biedenkopf. Die Erlöse sind im vergangenen Jahr gen Null gesunken, Entsorger bekommen nichts mehr für Altpapier. Das führte zu höheren Müllgebühren, auch im Gebiet des MZV.

Noch ist allerdings unklar, ob tatsächlich die Preise steigen. Der Branchendienst Euwid gibt im nächsten Monat den neuen Papierpreis vor. Selbst wenn höhere Erlöse erzielt werden, wäre das aber wohl nicht von langer Dauer, vermutet Anja Reichel. Es werde ja nicht mehr Klopapier verbraucht.

Das "gehamsterte" Papier wird gelagert, die Verbraucher halten sich beim Einkauf zurück, was die Nachfrage nach Altpapier wieder absinken lässt - und damit auch den Preis.

Derzeit werde aber Papier "umgeschlagen und gleich weiterverarbeitet", sagt die MZV-Geschäftsführerin. "Es müssen enorme Mengen produziert werden. Das merken wir im Moment."

Dennoch hat die Abfuhr von Altpapier keine Priorität. Sollte es wegen der Corona-Pandemie zu Einschränkungen bei der Entsorgung kommen - etwa, weil den Unternehmen die Mitarbeiter fehlen - hat die Abfuhr von Restmüll Priorität, um im Extremfall Seuchen zu vermeiden. An zweiter Stelle: der Biomüll. "Im Moment fahren wir aber normal ab", erklärt Anja Reichel.

Kommt es zu Einschränkungen, werde zuerst Sperrmüll stehengelassen. Aktuell liegen beim MZV mehr als 600 Meldungen vor. Diese Sammlungen werden in den nächsten vier Wochen gefahren, also etwa 150 Sperrmüll-Ladungen pro Woche.

Das MZV hat deshalb die Planung der Abfuhr verändert: "Wir planen wochenweise. Dann muss im Falle von Absagen nur ein gewisser Personenkreis informiert werden", sagt Reichel. Das werde schon bei der Terminvergabe berücksichtigt.

"Es kann leichte Einschränkungen geben. Möglich ist, dass Müllumladestationen weniger Abfall annehmen", erklärt sie. Private Anlieferungen würden dort schon nicht mehr angenommen worden. "Wir sind außerdem darauf angewiesen, dass es bei der Abfuhrfirma weitergeht." Wenn zum Beispiel dort viele Mitarbeiter erkranken, sind Auswirkungen auf die Müllabfuhr in Marburg-Biedenkopf durchaus möglich.

Wie in anderen Unternehmen, ist die Arbeit aber auch dort so aufgeteilt worden, dass Teams sich auf dem Betriebshof nicht begegnen. Und auch in der Geschäftsstelle des MZV wechseln sich die Mitarbeiter wochenweise ab.

"Wir können es uns nicht leisten, dass jemand ausfällt", sagt Anja Reichel.

Bundesweit gebe es "die ein oder andere Deponie, zu der man nicht mehr liefern kann." Im Landkreis sei die Situation aber noch normal. "Wir werden auch alles dransetzen, dass wir das hinbekommen und das auch so bleibt."