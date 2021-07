Hinterland: Buderus Guss steht zum Verkauf

Die Robert Bosch GmbH (Heilbronn) hat am Mittwoch angekündigt, den Produktbereich Brake Components, der hauptsächlich Bremsscheiben für Pkw produziert, möglicherweise zu verkaufen. Der Bereich umfasst die Buderus Guss GmbH in Breidenbach und Ludwigshütte sowie die Robert Bosch Lollar Guss GmbH in Lollar.

"Zu den bestehenden Bosch-Geschäftsfeldern bestehen kaum Synergien, gleichzeitig bietet das stark preisgetriebene Geschäft mit Bremsscheiben nur wenige Ansätze zur technischen Differenzierbarkeit", begründet João Carreiro, zuständig für Marketing and Business Strategy Communication, die Entscheidung in einer Pressemitteilung. Bosch habe daher nur wenig Spielraum, um den Produktbereich langfristig profitabel weiterzuentwickeln. In einem neuen Umfeld mit passendem unternehmerischem Konzept sehe das anders aus.

"Bei der Auswahl eines möglichen Käufers legt der Geschäftsbereich Wert darauf, dass das Geschäft von Brake Components eine erfolgversprechende Zukunftsperspektive erhält und die Belange der rund 900 Mitarbeiter berücksichtigt werden", betont der Konzern. Zu Zahl oder Namen der Interessenten äußert die Bosch GmbH sich nicht.