In Breidenbach wird das Auto zur Party-Zone

Als Stargast kommt Caroline Noeding zur Mallorca-Party nach Breidenbach. Foto: ASound & Light

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Breidenbach (red). Am 30. und 31. Mai findet erstmalig die "Auto-Disco on Tour" auf dem Breidenbacher Festplatz an der Mühle statt. Das Auto wird zur Partyzone und mit einer UKW-Frequenz wird die Musik direkt ins Autoradio gesendet. Musikwünsche können kontaktlos per WhatsApp direkt an den DJ versendet werden. Für Stimmung sorgt eine Lichtshow.

Die limitierten Tickets dafür gibt es an der Aral-Tankstelle Breidenbach. Am Samstag, 30. Mai, steht Club Sound Disco mit DJ A.B. auf dem Programm. Schon im "Agostea" und im "Funpark" Marburg sorgte der Club-DJ mit seinem Musikprogramm der aktuellen Charts und fetten Beats für volle Diskotheken.

Autoticket für zwei

Personen kostet 20 Euro

Eine Mallorca-Party wird dann am Sonntag, 31. Mai, gefeiert. Als Stargast kommt Caroline Noeding, bekannt aus der TV-Serie "Köln 50667" als "Jule Klaasen". 2019 eroberte sie mit ihrem Song "Inselkind" die Partyinsel Mallorca. Ihr aktueller Song "Alles egal" ist eine Mischung aus Partyschlager und Mallorca-Style.

DJ Oliver Schraml, der bereits mit Micky Krause, Mia Julia und Ikke Hüftgold auf der Bühne stand, vervollständigt das Programm mit Party- und Sommerhits. Gekühlte Getränke bekommen Gäste für 2 Euro direkt ans Auto geliefert. Pizza kann per Whatsapp vor Ort bestellt werden.

An beiden Tagen beginnt der Einlass um 19 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 21 Uhr. Das Autoticket kostet jeweils 20 Euro (gültig für zwei Personen), das Rückbankticket 10 Euro.