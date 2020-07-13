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Montag, 13.07.2020 - 10:00
2 min

Kein Abfall-Lager in Oberdieten

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Blick vom Rand des Oberdietener Wohngebiets zum Gewerbegebiet, erkennbar an den Dächern im Hintergrund. Hinter der Baumreihe links in der Bildmitte befinden sich die Grundstücke, an denen der Abfallentsorger interessiert war. Archivfoto: Mark Adel

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