Kein einziger Skitag in Kleingladenbach

Ehrungen bei den Kleingladenbacher Wintersportlern vom Skiclub (v.l.): Marco Achenbach, Matthias Reisz, Rainer Achenbach und Kevin Schmidt. Foto: Ivonne Grebe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH-KLEINGLADENBACH - Der Skiclub Kleingladenbach hat auf seiner Hauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt: Der erste Vorsitzende Marco Achenbach bedankte sich bei Rainer Achenbach, Jörg Leicht-Wagner, Matthias Reisz und Ursula Tesch für 40-jährige Vereinszugehörigkeit sowie bei Maik Führung für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Die Sportwarte Anna Schuppener, Sandra Schneider und Ivonne Grebe verkündeten, dass es am Donnerstag, 2. Juni, erneut eine Sommerolympiade für Kinder geben werde. Darüber hinaus werde der "Super Gravity Cup" am zweiten Oktoberwochenende wieder Station an der Skipiste in Kleingladenbach machen und gemeinsam mit dem Skiclub ein Mountainbike-Downhill-Rennen veranstalten.

Seitens des Breidenbacher Bürgermeisters Christoph Felkl (SPD) gab es Lob und Anerkennung für den Skiclub Kleingladenbach, weil hier - trotz der schwierigen Situation - ein hohes Engagement vorzufinden sei und auch Aktivitäten im Sommer angeboten würden.

Auch der ehemalige erste Vorsitzende Udo Achenbach richtete einige Worte an den neuen Vorstand. Er bedankte sich, weil sich der neue Vorstand gefunden habe und Verantwortung übernehme. "Neuer Wind ist gut", so Achenbach, und es freue jeden, dass es weitergehe und der Skiclub für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Marco Achenbach gab einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021, das erneut sehr dürftig ausgefallen sei. Der Skiclub sei, wie auch in den Jahren zuvor, bestens auf die anstehende Skisaison vorbereitet gewesen. Hinzu kam noch, dass man sich über einen schneereichen Winter freuen konnte.

Liftbetrieb wegen

Corona untersagt

"Aber dabei blieb es dann leider auch. Denn seitens des Gesetzgebers wurde der Liftbetrieb aufgrund der pandemischen Lage untersagt", schreibt der Skiclub in seiner Mittelung zur Hauptversammlung. Ein geregeltes Vereinsleben, so der Vorsitzende, sei dadurch nur schwer möglich gewesen und der Skiclub hätte leider erneut null Skitage verzeichnen müssen.

Immerhin: Die jährliche Radtour mit 30 Radlern an den See in Niederwald konnte stattfinden. Im September konnte dann eine Sommerolympiade für Schulkinder organisiert werden.