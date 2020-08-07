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Freitag, 07.08.2020 - 18:00
3 min

Kindern und Jugendlichen Glaubensstärke vermitteln

Raphel Runzheimer betreut die Jugend in den evangelischen Kirchengemeinden Oberdieten, Breidenbach und Breidenstein. Stelle wird durch Spenden finanziert.

Von Sascha Valentin
Die Nähe zu Jugendlichen in Zeiten von Distanzgeboten suchen, das ist einer der Herausforderungen für Raphael Runzheimer. Er ist seit Mai neuer Gemeindepädagoge für die Kirchengemeinden Oberdieten, Breidenbach und Breidenstein. Foto: Sascha Valentin

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Breidenbach Oberdieten
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