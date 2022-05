Konzert unter dem Motto "Verleih uns Frieden"

Unter dem Motto "Verleih uns Frieden" treten die Marburger Vokalisten in Oberdieten und Marburg auf. Foto: Marburger Vokalisten

BREIDENBACH-OBERDIETEN/ MARBURG - Am Sonntag, 8. Mai, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 77. Mal.

In Erinnerung an dieses Ereignis und als Bitte um Frieden, insbesondere in der Ukraine, geben die Marburger Vokalisten an zwei Orten das Konzert "Verleih uns Frieden". Das kleine A-cappella-Ensemble unter der Leitung von Thomas Walter präsentiert geistliche Werke von Schütz, Bach, Mendelssohn, Nystedt, Rutter und anderen Komponisten. Daneben erklingen lebensfrohe Stücke aus verschiedenen Regionen der Welt.

Am Samstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr singen die Vokalisten in der evangelischen Kirche in Oberdieten und am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr in der Marburger Kugelkirche. Zuschauer werden gebeten, eine Maske zu tragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Ukraine-Hilfe wird gebeten.