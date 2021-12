Kopflose Katze in Breidenbach gefunden - Polizei ermittelt

Auf einem Parkplatz wurde der Kadaver einer Katze entdeckt. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Tat aus und bittet um Hinweise. Symbolfoto: dpa

BREIDENBACH - Ein grausamer Fund in Breidenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf: Auf einem Parkplatz wurde der kopflose Kadaver einer Katze entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Der Besitzer der schwarz-weißen Katze (mutmaßlich eine Hauskatze) habe bislang noch nicht ermittelt werden können, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Gefunden wurde der Kadaver, so die Polizei, vormittags auf dem Parkplatz der Verwaltung einer Firma in der Hauptstraße in Breidenbach. Trotz Suche blieb der Kopf des Tieres verschwunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Tat aus und ermittelt daher auch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (9. Dezember) und 8 Uhr am Freitag (10. Dezember) Personen und/oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz in der Hauptstraße 37 gesehen? Wer kann Hinweise zur Herkunft der Katze, zum Besitzer sowie sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Biedenkopf nimmt Hinweise unter 06461-92950 entgegen.