4 min

Krimi aus dem Hinterland: Im "Todestransit" auf Mödersuche

Der ehemalige Kripobeamte Erwin Müller aus Breidenbach knüpft in seinem Erstlingswerk an einen Fall aus dem Stippbachtal bei Sinn an. Und greift dabei auf eigene Erfahrung zurück.

Von Sascha Valentin