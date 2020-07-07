Dienstag,
07.07.2020 - 10:00
1 min
Kritik an Sportplatz-Verkleinerung in Achenbach
Der Achenbacher Sportplatz ist verkleinert worden, weil ein Teil des Rasens als Ausgleichsfläche verwendet wird. Das sorgt nun für Kritik. Der Platz sei so nicht mehr nutzbar.
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