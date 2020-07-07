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Dienstag, 07.07.2020 - 10:00
1 min

Kritik an Sportplatz-Verkleinerung in Achenbach

Der Achenbacher Sportplatz ist verkleinert worden, weil ein Teil des Rasens als Ausgleichsfläche verwendet wird. Das sorgt nun für Kritik. Der Platz sei so nicht mehr nutzbar.

Der Sportplatz in Achenbach ist durch den Zaun verkleinert worden. Im Ortsbeirat hat das für Kritik gesorgt. Foto: Mark Adel

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