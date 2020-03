Louis Elia Burk ist Erdkunde-Schulsieger

Louis Elia Burk (Mitte) - hier mit Erdkundelehrerin Sabine te Heesen und Schulleiter Christian Tang - hat den Schulsieg im Erdkundewettbewerb erlangt. Foto: Karin Leser

Breidenbach-Achenbach/ Bad Laasphe (red). Der Achenbacher Louis Elia Burk aus der Klasse 9b des Gymnasiums Schloss Wittgenstein hat zusammen mit vielen anderen Schloss-Schülern am Erdkundewettbewerb "Diercke Wissen 2020" teilgenommen und den Sieg auf Schulebene erlangt.

Organisatorin dieses Wettbewerbs war Erdkundelehrerin Sabine te Heesen. "Diercke Wissen" ist mit über 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geografiewettbewerb. Mit seinem Sieg hat sich Louis Elia Burk für den Landesentscheid Ende März in Nordrhein-Westfalen qualifiziert.

Alle Landessieger werden am 19. Juni in einem großen Finale in Braunschweig um den Titel der besten Geografieschülerin beziehungsweise des besten Geografieschülers Deutschlands gegeneinander antreten.