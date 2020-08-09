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Sonntag, 09.08.2020 - 18:00
3 min

Lust auf Wurst und Fleisch ist weiter da - nur bewusster

Erst der Gammelfleisch-Skandal, dann Wilke-Wurst und zuletzt die Masseninfektionen bei Tönnies. So bewertet die Fleischerinnung Biedenkopf die Vorfälle - und so reagieren die Kunden ...

Von Sascha Valentin
Die kleinen Metzgereien vor Ort schlachten und zerlegen die Tiere noch selbst. Das schafft bei den Kunden Vertrauen, weiß Obermeister Georg Meissner (r.). Foto: Sascha Valentin

Die kleinen Metzgereien vor Ort schlachten und zerlegen die Tiere noch selbst. Das schafft bei den Kunden Vertrauen, weiß Obermeister Georg Meissner (r.). Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die kleinen Metzgereien vor Ort schlachten und zerlegen die Tiere noch selbst. Das schafft bei den Kunden Vertrauen, weiß Obermeister Georg Meissner (r.). Foto: Sascha Valentin

Die kleinen Metzgereien vor Ort schlachten und zerlegen die Tiere noch selbst. Das schafft bei den Kunden Vertrauen, weiß Obermeister Georg Meissner (r.). Foto: Sascha Valentin

Metzger und Fleischereifachverkäufer stehen nicht nur für Qualität - sie stehen den Kunden auch stets als Ansprechpartner mit großem Fachwissen über ihr Handwerk zur Verfügung. Foto: Sascha Valentin

Metzger und Fleischereifachverkäufer stehen nicht nur für Qualität - sie stehen den Kunden auch stets als Ansprechpartner mit großem Fachwissen über ihr Handwerk zur Verfügung. Foto: Sascha Valentin

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