Samstag, 20.06.2020 - 08:00
3 min
Manderbacher Teddybären erleben tolle Abenteuer
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DAS BUCH
"Ole backt Pflaumenkuchen" von Siegfried Stoll ist im Kleingladenbach-Verlag erschienen und kostet 19,90 EuroBestellt werden kann das 49 Seiten umfassende Fotobuch unter der ISBN-Nummer 978-3-9820102-1-2.
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