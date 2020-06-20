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Samstag, 20.06.2020 - 08:00
3 min

Manderbacher Teddybären erleben tolle Abenteuer

Die Dillenburgerin Hilde Betz hat die Hauptdarsteller für ein besonderes Buch des Breidenbacher Autors Siegfried Stoll entworfen und genäht. Die Protagonisten sind Teddys.

Der Autor und die Figuren: Siegfried Stoll inmitten der Bärenfamilie, die Hilde Betz aus Manderbach entworfen und genäht hat. Foto: Siegfried Stoll

Der Autor und die Figuren: Siegfried Stoll inmitten der Bärenfamilie, die Hilde Betz aus Manderbach entworfen und genäht hat. Foto: Siegfried Stoll

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Fotos
Der Autor und die Figuren: Siegfried Stoll inmitten der Bärenfamilie, die Hilde Betz aus Manderbach entworfen und genäht hat. Foto: Siegfried Stoll

Der Autor und die Figuren: Siegfried Stoll inmitten der Bärenfamilie, die Hilde Betz aus Manderbach entworfen und genäht hat. Foto: Siegfried Stoll

Obstwippe: Teddybär Ole hat einige Ideen, was man mit der Pflaumenernte so alles machen könnte. Foto: Siegfried Stoll

Obstwippe: Teddybär Ole hat einige Ideen, was man mit der Pflaumenernte so alles machen könnte. Foto: Siegfried Stoll

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DAS BUCH

"Ole backt Pflaumenkuchen" von Siegfried Stoll ist im Kleingladenbach-Verlag erschienen und kostet 19,90 EuroBestellt werden kann das 49 Seiten umfassende Fotobuch unter der ISBN-Nummer 978-3-9820102-1-2.

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