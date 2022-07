MGV Kleingladenbach hat zwei neue Ehrenmitglieder

Vorsitzender Erwin Müller (Mitte) ernennt Wolfgang Nickel (l.) und Helmut Achenbach zu Ehrenmitgliedern des MGV 1884 Kleingladenbach. Foto: Friedhelm Pfeifer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREIDENBACH-KLEINGLADENBACH - Der Männergesangverein (MGV) 1884 Kleingladenbach hoffe auf ein dauerhaftes Ende der coronabedingten Einschränkungen und habe wieder öffentliche Auftritte absolviert. Das hat Vorsitzender Erwin Müller in der Jahreshauptversammlung erklärt.

2020 und 2021 habe sich der Verein weitgehend mit Online-Proben begnügen müssen. Müller lobte die finanzielle Corona-Unterstützung der Chöre durch den Landkreis, die Gemeinde und den Dorfverein. Er hoffe, dass möglicher erneute Einschränkungen von den Entscheidungsträgern mit mehr Augenmaß verfügt werden. Dem Männerchor gehören nach Auskunft des Vorsitzenden 27 Aktive an. Sie haben nach ersten Auftritten 2022 weitere Singen und Konzerte fest terminiert, unter anderem bei einem Gottesdienst der FeG Achenbach, an Totensonntag in der evangelischen Kirche Kleingladenbach sowie beim Adventskonzert in der evangelischen Kirche Breidenbach.

Erwin Müller lobte Chorleiter Tobias Hellmann, der den Verein seit gut zehn Jahren dirigiert. Als Nachfolger von Stefanie Reinhard habe er großen Anteil an der ungebrochenen Leistungsstärke des Chores und mit den Sängern eine Vielzahl von Auszeichnungen bei Chorwettbewerben und Leistungssingen errungen. Der Chor dürfe sich seit 2015 mit dem Titel "Meisterchor" schmücken. Dieses Prädikat werde nur nach mehreren Qualifikationsstufen erteilt und sei zwischenzeitlich bestätigt worden. Chorleiter Hellmann zeigte sich erfreut, dass der Chorbetrieb nun wieder Fahrt aufnimmt, und lobte den pragmatischen Umgang der Sänger mit den pandemiebedingten Einschränkungen. Was auch immer möglich gewesen sei, habe der Verein genutzt. Deswegen blicke er optimistisch in die Zukunft, zumal die ersten Auftritte nach der Pandemie überaus gelungen gewesen seien.

Wahlen: Bei den turnusmäßigen Wahlen einer Vorstandshälfte wurden Norbert Reisz, Friedhelm Pfeifer und Stefan Dreisbach in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen: Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Artur Künkel, Günter Wagner und Horst Reichel mit einer Urkunde geehrt. Helmut Achenbach, Wolfgang Nickel und Jürgen Tesch wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.