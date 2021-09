Mit Graffiti gegen den Corona-Blues

"Bleibt gesund!" oder "Love is Love" - das sind einige der Botschaften, die die Kinder und Jugendlichen in Breidenbach auf den Gehweg vor dem Bürgerhaus sprayen, um damit auf ihre Situation während der Corona-Zeit aufmerksam zu machen. Foto: Sascha Valentin

BREIDENBACH - Die Schüler der siebenten bis neunten Klassen hat Corona besonders hart getroffen. Während sowohl jüngere als auch ältere Jahrgänge nach dem Lockdown im Frühjahr wieder zeitig in die Schule zurückkehren konnten, wurden sie bis in den Mai hinein weitgehend im Homeschooling unterrichtet. "Damit waren die Jugendlichen fast ein halbes Jahr lang zu Hause", sagte Meike Foegen, Schulsozialarbeiterin des Vereins zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj) an der Hinterlandschule Breidenbach.

"Die Folge war, dass diese Jugendlichen sich nicht gesehen, ja, sogar abgeschrieben gefühlt haben." Zusammen mit der Breidenbacher Jugendarbeit hat sie deswegen ein Projekt ins Leben gerufen, das den Jugendlichen helfen sollte, sich Gehör zu verschaffen.

"Einige hatten sich an das Graffiti-Projekt erinnert, das wir während der erste Corona-Phase durchgeführt haben", erzählte Foegen. Dabei hatten die Jugendlichen Schablonen mit Schriftzügen und Symbolen entworfen, mit denen sie sich an die Bürger wendeten, durchzuhalten und aufeinander Acht zu geben.

Diesmal ging es ihnen allerdings darum, ihre eigenen Gefühle und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, erklärte Foegen. "Wir haben alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren in der Gemeinde angeschrieben und sie zum Mitmachen animiert."

Unterstützt von heimischen Geschäftsleuten sollten die Jugendlichen an mehreren Tagen ihre Botschaften in Schablonen umsetzen, die dann wiederum an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde mit Sprühkreide auf die Straße gesprayt werden sollten. "Allerdings haben uns die Entwicklungen dann ein bisschen überholt", gibt Meike Foegen zu. Denn plötzlich hätten die Schulen wieder geöffnet und die Normalität sei weitgehend zurückgekehrt.

Deswegen mussten auch die Termine für die Graffiti-Aktion mehrfach verschoben werden, bis sie nun endlich stattfinden konnten. Es sei zwar nicht mehr dieselbe Situation, sagt die Sozialpädagogin, aber für die Jugendlichen sei es nach wie vor wichtig, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es für sie ist, gehört zu werden.

Das sollten die farbenfrohen Kunstwerke, die die Jugendliche unter anderem auf den Gehweg vor dem Bürgerhaus in Breidenbach aufgetragen haben, zum Ausdruck bringen.