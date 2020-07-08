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Mittwoch, 08.07.2020 - 18:00
2 min

Mit "schwäbischem Dickkopf" zum Wohle der Kinder

Die Kirchengemeinde Oberdieten hat Heike Weidenbach für deren langjährigen Dienst im evangelischen Kindergarten geehrt. Seit 30 Jahren leitet sie die Einrichtung nun schon.

Von Sascha Valentin
Bürgermeister Christoph Felkl (l.) und Kirchenvorsteher Heinz Dilling gratulieren Heike Weidenbach zu 30 Jahren als Leiterin des evangelischen Kindergartens Oberdieten. Foto: Sascha Valentin

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