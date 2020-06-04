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Donnerstag, 04.06.2020 - 05:00
3 min

Mobile Waschbecken für mehr Hygiene

Der Eibelshäuser Karussellbauer John Heinz bietet Waschgelegenheiten für Orte, an denen in der Öffentlichkeit viele Menschen zusammenkommen. Das könnte auch nach Corona wichtig bleiben.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Auffälliger, überdimensionaler Pylon: Mit einem solchen mobilen Handwaschbecken will Karussellbauer John Heinz nicht nur die Corona-Krise überstehen, sondern auch ein zusätzliches Standbein für sein Unternehmen aufbauen. Foto: Frank Rademacher

Auffälliger, überdimensionaler Pylon: Mit einem solchen mobilen Handwaschbecken will Karussellbauer John Heinz nicht nur die Corona-Krise überstehen, sondern auch ein zusätzliches Standbein für sein Unternehmen aufbauen. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Auffälliger, überdimensionaler Pylon: Mit einem solchen mobilen Handwaschbecken will Karussellbauer John Heinz nicht nur die Corona-Krise überstehen, sondern auch ein zusätzliches Standbein für sein Unternehmen aufbauen. Foto: Frank Rademacher

Auffälliger, überdimensionaler Pylon: Mit einem solchen mobilen Handwaschbecken will Karussellbauer John Heinz nicht nur die Corona-Krise überstehen, sondern auch ein zusätzliches Standbein für sein Unternehmen aufbauen. Foto: Frank Rademacher

John Heinz steht neben der Schablone für den unteren Teil des mobilen Handwaschbeckens. Sie wird mit glasfaserverstärktem Kunststoff ausgespritzt. Foto: Frank Rademacher

John Heinz steht neben der Schablone für den unteren Teil des mobilen Handwaschbeckens. Sie wird mit glasfaserverstärktem Kunststoff ausgespritzt. Foto: Frank Rademacher

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