Modul-Häuser aus Breidenbach: C&P will neue Märkte erschließen

Christmann & Pfeifer sucht an den Standorten in Gönnern und Breidenbach zusätzliche Fachkräfte. Es würden insbesondere "Macher und Gestalter" gesucht, sagt Personalleiterin Ulrike Bonacker. Entscheidend seien nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten und ingenieurwissen-schaftliches Know-how im Team, sondern Spaß am Projektmanagement, Erfolgswille und die Bereitschaft, Pfade zu betreten, die noch nicht ausgetreten sind.

Zwar muss ein neues Produkt etabliert werden. Doch das sei vor wenigen Jahren mit dem Preflex-Parkhaus ebenfalls erfolgreich gelungen, erklärt Bonacker. Schließlich sei C&P kein junges Start-up, sondern habe eine fast hundertjährige Unternehmensgeschichte.

Aktuell sind für den Modulbaubereich 15 offene Positionen zu besetzen. Gesucht werden Architekten, Kalkulatoren, Vertriebsmitarbeiter, Projektleiter, Anlagenmechaniker und Elektroniker. Dass ein ganzes Team neu besetzt wird, ist allerdings auch für C+P neu, für Ulrike Bonacker "schon jetzt ein klares Bekenntnis zum Erfolg des Produkts und zur Region."