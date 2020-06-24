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Mittwoch, 24.06.2020 - 18:00
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Müll-Protest: "Etappensieg" für Kritiker aus Oberdieten

Die Breidenbacher Gemeindevertreter haben die Entscheidung über den Grundstücksverkauf an einen Abfallentsorger vertagt. In der Sitzung gab es Kritik, es seien "Gerüchte in die Welt gesetzt und Ängste geschürt" worden.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Sie soll vergleichbar mit der Anlage sein, die das Unternehmen am Ortsrand von Obverdieten bauen möchte. Foto: Jenny Berns

Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Sie soll vergleichbar mit der Anlage sein, die das Unternehmen am Ortsrand von Obverdieten bauen möchte. Foto: Jenny Berns

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Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Sie soll vergleichbar mit der Anlage sein, die das Unternehmen am Ortsrand von Obverdieten bauen möchte. Foto: Jenny Berns

Die Müllentsorgungsanlage von Knettenbrech+Gurdulic in Solms. Sie soll vergleichbar mit der Anlage sein, die das Unternehmen am Ortsrand von Obverdieten bauen möchte. Foto: Jenny Berns

Vor dem Bürgerhaus in Breidenbach sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen versammelt, um gegen den Bau einer Abfallentsorgungsanlage in Oberdieten zu protestieren. Foto: Mark Adel

Vor dem Bürgerhaus in Breidenbach sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen versammelt, um gegen den Bau einer Abfallentsorgungsanlage in Oberdieten zu protestieren. Foto: Mark Adel

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