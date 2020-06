5 min

Müll-Protest: "Etappensieg" für Kritiker aus Oberdieten

Die Breidenbacher Gemeindevertreter haben die Entscheidung über den Grundstücksverkauf an einen Abfallentsorger vertagt. In der Sitzung gab es Kritik, es seien "Gerüchte in die Welt gesetzt und Ängste geschürt" worden.

Von Mark Adel Redakteur Biedenkopf