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Montag, 15.06.2020 - 15:14
3 min

Müllentsorger plant Deponie in Oberdieten

Ein Unternehmen hat Interesse an einem Grundstück im Gewerbegebiet "Auf dem Eberbach" in Oberdieten. Dort soll eine Abfalenstorgungsanlage mit Wertstoffhof gebaut werden.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Im Gewerbegebiet Auf dem Eberbach in Onberdieten ist ein Abfallentsorger an diesem Grundstück interessiert. Die Gemeinde möchte dem Unternehmen entgegenkommen und die Fläche günstiger abgeben. Foto: Mark Adel

Im Gewerbegebiet Auf dem Eberbach in Onberdieten ist ein Abfallentsorger an diesem Grundstück interessiert. Die Gemeinde möchte dem Unternehmen entgegenkommen und die Fläche günstiger abgeben. Foto: Mark Adel

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