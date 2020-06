Müllentsorger will in Oberdieten bauen

Die Firma Knettenbrech + Gurdulic zählt nach eigenen Angaben zu den führenden mittelständischen Unternehmen der Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Betrieben werden 14 Standorte mit insgesamt 1500 Mitarbeitern und 360 Lastwagen, vorwiegend in Hessen, aber auch in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. K+G entsorgt jährlich 1,2 Millionen Tonnen Abfall.

Nach der Gründung 2001 im Rhein-Main-Gebiet 2001 expandierte das Unternehmen stetig, der Jahresumsatz beträgt mehr als 180 Millionen EuroDer Stammsitz befindet sich in Wiesbaden-Biebrich.