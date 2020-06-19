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Freitag, 19.06.2020 - 05:30
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Müllentsorger will in Oberdieten bauen

Der Müllentsorger Knettenbrech und Gurdulic will expandieren und sucht dafür einen neuen Standort. Zur Auswahl hat er allerdings noch zwei weitere Flächen in Marburg-Biedenkopf.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Firma Knettenbrech und Gurdulic will im Landkreis expandieren und sucht deshalb einen neuen Standort. Das Gewerbegebiet in Oberdieten ist eine von drei Möglichkeiten. Archivfoto: Karl-Heinz Bärtl

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1500 MITARBEITER, 360 LASTWAGEN

Die Firma Knettenbrech + Gurdulic zählt nach eigenen Angaben zu den führenden mittelständischen Unternehmen der Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Betrieben werden 14 Standorte mit insgesamt 1500 Mitarbeitern und 360 Lastwagen, vorwiegend in Hessen, aber auch in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. K+G entsorgt jährlich 1,2 Millionen Tonnen Abfall.

Nach der Gründung 2001 im Rhein-Main-Gebiet 2001 expandierte das Unternehmen stetig, der Jahresumsatz beträgt mehr als 180 Millionen EuroDer Stammsitz befindet sich in Wiesbaden-Biebrich.

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