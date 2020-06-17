Mittwoch,
17.06.2020 - 10:40
1 min
Niederdietener Reiter planen Bau eines eigenen Platzes
Eine Gruppe von Pferdefreunden hat Interesse, auf einem Grundstück unterhalb des Sportplatzes in Niederdieten einen Reitplatz zu bauen.
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
CTV+DaWynJEyozWuL2tgGzyyMTIlMTyyqTIhYvN8Y2V+EJyhMFOUpaIjpTHtqz9hVSWynKEypz4topB2L2u0MFOvMJxtGzyyMTIlMTyyqTIhVTIcozIhVSWynKEjoTS0rvOvLKIyov4tETIlVR9lqUAvMJylLKDtp3EynUDtMTIgVSMipzuuLzIhVUOip2y0nKLtM2IaMJ7QiTWypv4=
ETyyVPWWoaEypzImp2IhM2IgMJyhp2AbLJM0VR5cMJEypzEcMKEyozIlVSWynKEypvVtnTS0VRyhqTIlMKAmMFjtMJyhVTqyoJIcozEyMJyaMJ5yplOUpaIhMUA0j7kwnlOhMJWyovOxMJ0tH3OipaEjoTS0rvO6qFOhqKE6MJ4hVREipaDtp29foPOynJ4tZGHtoJSfVQZjVR1yqTIlVTqlo8BsMKVtHzIcqUOfLKE6VTIhqUA0MJuyov4tETyyVRqlqKOjMFOmL2wQcUE6qPOxnJHtFJ52MKA0nKEco25yovOuqJLtMKE3LFN1ZQNjVRI1pz8fVTEcMFOOpzWynKEyovOmo2kfMJ4tq2IcqTImqTqynTIhMPOcovOSnJqyozkynKA0qJ5aVTIloTIxnJq0VUqypzEyov4=
G3W0p3MipaA0MJuypvOKMKWhMKVtF2SloPOypzmQcUI0MKW0MFOcoFOCpaEmLzIcpzS0YPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVRqlqKOjMFOuovOcnT4tM2I3LJ5xqPObLJWyYvORnJHtEzmQcTAbMFOmo2kfVTWyM3WuMTyaqPO1ozDtoJy0VTIcozIgVUElLJqzMKA0MJ4tIJ50MKWapaIhMPOvMJMyp3EcM3Dtq2IlMTIhYvOOqJAbVTIcozHtEUWunJ5uM2HtnKA0VTqypTkuoaDh
ETIlVR9lqUAvMJylLKDtLzIzj7klq29lqTI0VTEuplOJo3WbLJWyov4tJaIhj6EwnUA0VUqcpzDtp2ywnPOxnJHtE2IgMJyhMTI2MKW3LJk0qJ5aVT1cqPOxMJ0tIz9lnTSvMJ4tLzIzLKAmMJ4hVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRAbpzymqT9jnPOTMJkeoPNbH1ORXFOypzmQcUI0MKW0MFjtMfB8pvOxMJ4tDzS1VTIcozImVUAioTAbMJ4tHzIcqUOfLKE6MKZtp2IcVTIcozHtozS0qKWmL2u1qUclMJAbqTkcL2uyVRqyozIboJyaqJ5aVTIlMz9lMTIloTywnP4tETS6qFOmo2kfMJ4tE2ImpUYQcTAbMFOgnKDtMTIlVSIhqTIlMJ4tGzS0qKWmL2u1qUcvMJwQgaWxMFOvMJygVRkuozEepzIcplOaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4h