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Mittwoch, 17.06.2020 - 10:40
1 min

Niederdietener Reiter planen Bau eines eigenen Platzes

Eine Gruppe von Pferdefreunden hat Interesse, auf einem Grundstück unterhalb des Sportplatzes in Niederdieten einen Reitplatz zu bauen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Eine Gruppe von Reitern aus Niederdieten möchte auf dieser Wiese unterhalb von Sportplatz und Tennisanlage einen Reitplatz anlegen. Foto: Mark Adel

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